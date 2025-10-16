Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios faltan de cobrar el pago del bimestre septiembre-octubre

Desde el pasado 6 de octubre comenzó la distribución de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre

Desde el pasado 6 de octubre comenzó la distribución de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre para que los beneficiarios reciban su cuarto depósito en lo que va del año, pues cabe recordar que durante julio y agosto no se entregaron los recursos debido al periodo vacacional.

La iniciativa que comenzó a implementarse desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum se ha enfocado en ayudar a estudiantes de secundaria que cursen en alguna escuela pública en su primera etapa con un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, pero además, cada padre de familia recibe 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscritos.

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y ayudar a que todos los alumnos de educación básica que cursen en instituciones públicas continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina faltan de cobrar el pago del bimestre septiembre-octubre?

La distribución de los depósitos se realiza de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada estudiante y terminará hasta el próximo viernes 17 de octubre. Así que tomando en cuenta el calendario oficial, los beneficiarios que faltan de cobrar el pago de la Beca Rita Cetina son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra S, T, U, W, X, Y, Z.

Letra A, B: lunes 06 de octubre.

Letra C: martes 07 de octubre.

Letra D, E, F: miércoles 08 de octubre.

Letra G: jueves 09 de octubre.

Letra H, I, J, K, L: viernes 10 de octubre.

Letra M: lunes 13 de octubre.

Letra N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre.

Letra R: miércoles 15 de octubre.

Letra S: jueves 16 de octubre.

Letras T, U, W, X, Y, Z: viernes 17 de octubre.

La distribución de los depósitos se realiza de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada estudiante y terminará hasta el próximo viernes 17 de octubre

Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Rita Cetina, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.

Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.