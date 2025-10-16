México

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios faltan de cobrar el pago del bimestre septiembre-octubre

El programa comenzó a distribuir los recursos desde el pasado 6 de octubre

Por César Márquez

Guardar
Desde el pasado 6 de
Desde el pasado 6 de octubre comenzó la distribución de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre

Desde el pasado 6 de octubre comenzó la distribución de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre para que los beneficiarios reciban su cuarto depósito en lo que va del año, pues cabe recordar que durante julio y agosto no se entregaron los recursos debido al periodo vacacional.

La iniciativa que comenzó a implementarse desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum se ha enfocado en ayudar a estudiantes de secundaria que cursen en alguna escuela pública en su primera etapa con un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, pero además, cada padre de familia recibe 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscritos.

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y ayudar a que todos los alumnos de educación básica que cursen en instituciones públicas continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Rita Cetina mantiene
La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina faltan de cobrar el pago del bimestre septiembre-octubre?

La distribución de los depósitos se realiza de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada estudiante y terminará hasta el próximo viernes 17 de octubre. Así que tomando en cuenta el calendario oficial, los beneficiarios que faltan de cobrar el pago de la Beca Rita Cetina son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra S, T, U, W, X, Y, Z.

  • Letra A, B: lunes 06 de octubre.
  • Letra C: martes 07 de octubre.
  • Letra D, E, F: miércoles 08 de octubre.
  • Letra G: jueves 09 de octubre.
  • Letra H, I, J, K, L: viernes 10 de octubre.
  • Letra M: lunes 13 de octubre.
  • Letra N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre.
  • Letra R: miércoles 15 de octubre.
  • Letra S: jueves 16 de octubre.
  • Letras T, U, W, X, Y, Z: viernes 17 de octubre.
La distribución de los depósitos
La distribución de los depósitos se realiza de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada estudiante y terminará hasta el próximo viernes 17 de octubre

Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Rita Cetina, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarProgramas socialesSeptiembre-octubrePagosmexico-noticias

Más Noticias

Profepa levanta clausura precautoria del zoológico La Pastora, seguirá revisando demás ejemplares

El operativo para la revisión de los animales que habitan el zoológico se debe a la viralización en redes sociales del caso de la osa Mina

Profepa levanta clausura precautoria del

Cuándo se aprobará la reducción de la jornada laboral a 40 horas: esta es la nueva fecha que puso Sheinbaum

La mandataria confirmó que la Secretaría del Trabajo se encuentra en diálogo con trabajadores, sindicatos y empresarios

Cuándo se aprobará la reducción

Por esta razón deberías de comer tejocote con frecuencia

Más allá de su uso en ponche, este fruto originario del altiplano ofrece diversos beneficios para la salud

Por esta razón deberías de

Las 10 películas más exitosas de Prime Video México para disfrutar esta noche

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las 10 películas más exitosas

Fernando Delgadillo se disculpa con fans tras posponer concierto en Xalapa sin aviso: “Me encuentro muy apenado”

El evento musical fue pospuesto debido a las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de semana en la entidad

Fernando Delgadillo se disculpa con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pagos de cárteles mexicanos por

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

Se registra ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en Sinaloa

Procesan a hombre acusado del asesinato de Gilberto Ruiz, exalcalde de Jalcomulco en Veracruz

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más exitosas

Las 10 películas más exitosas de Prime Video México para disfrutar esta noche

Fernando Delgadillo se disculpa con fans tras posponer concierto en Xalapa sin aviso: “Me encuentro muy apenado”

Netflix México: la película basada en la novela bestseller que arrasa en su semana de estreno

Enrique Guzmán lanza cruel comentario sobre su ‘eterno enemigo’ Alberto Vázquez: “Que se muera”

La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: ‘El Patrón’ llega a las lágrimas al agradecer a su esposa por empacar su maleta

DEPORTES

Randy Arozarena brilló con un

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central

La contundente predicción que da un ex campeón mexicano para la pelea Picasso vs Inoue: “Casi va al suicidio”