Bebeeeee es la segunda eliminada de ‘Quién es la Máscara′ y esta es la celebridad se escondía detrás del tierno personaje

Su salida dejó sin palabras al público y al panel de investigadores, especialmente a Anahí

Por Víctor Cisneros

La salida de Bebeeeee dejó
La salida de Bebeeeee dejó sin palabras al público y al panel de investigadores, especialmente a Anahí. (Quién es la máscara, Facebook)

La noche de este domingo, ¿Quién es la Máscara? 2025 volvió a encender las redes sociales con una revelación inesperada: Marlene Favela era quien se ocultaba detrás del adorable personaje de Bebeeeee. Su salida dejó sin palabras al público y al panel de investigadores, especialmente a Anahí, quien fue la única en acertar su identidad.

Durante la gala, Bebeeeee se ganó los aplausos con una energética interpretación de “Papasito”, tema de Karol G, pero su encanto no fue suficiente para salvarlo del duelo final contra Tony Manguera, personaje que el público decidió mantener en competencia.

Antes del desenlace, los investigadores hicieron sus últimas apuestas. Carlos Rivera se inclinó por Paz Vega, Ana Brenda Contreras por Evaluna Montaner, JuanPa Zurita por Livia Brito, mientras que Anahí aseguró con convicción que se trataba de Marlene Favela.

Marlene Favela fue la segunda
Marlene Favela fue la segunda celebridad descubierta. (Facebook)

“¿Queremos saber quién es? ¡Fuera máscara!”, exclamó Omar Chaparro, mientras el público coreaba con emoción. Segundos después, el misterio terminó: Marlene Favela emergió entre aplausos y gritos de sorpresa.

“No lo puedo creer. Me imaginé que era ella por su porte y porque es tan sweet, pero dudé al final. Es una gran actriz y nos despistó totalmente”, expresó una emocionada Anahí.

Entre risas, Favela confesó que disfrutar del anonimato detrás del disfraz fue liberador. “Cuando escuché mi nombre, dije: ‘¿ahora qué hago?’. Vine a divertirme, a hacer cosas que Marlene no haría jamás. La emoción de salir y tratar de convencer al público de que no era yo fue increíble”, compartió la actriz, quien volvió a interpretar “Papasito” para despedirse del escenario.

Entre risas, Favela confesó que
Entre risas, Favela confesó que disfrutar del anonimato detrás del disfraz fue liberador. (Quién es la máscara, Facebook)

Marlene Favela, una estrella que nunca deja de brillar

Considerada una de las villanas más queridas de las telenovelas mexicanas, Marlene Favela ha construido una carrera sólida en la televisión con producciones como Gata Salvaje, La Desalmada y El Amor Invencible. Su elegancia, disciplina y cercanía con el público la han mantenido vigente por más de dos décadas.

Originaria de Santiago Papasquiaro, Durango, la actriz y exreina de belleza ha demostrado ser mucho más que un rostro icónico. Además de su trabajo en la actuación, es defensora de los animales y madre orgullosa de Bella Seely, a quien considera su mayor tesoro.

Con su participación en ¿Quién es la Máscara?, Marlene Favela mostró una faceta distinta, llena de humor y carisma, conquistando una vez más al público mexicano.

Su paso por el reality no solo arrancó sonrisas, también recordó que, debajo de cualquier máscara, el talento siempre se reconoce.

Dos personajes han sido descubiertos
Dos personajes han sido descubiertos por los investigadores. (Quién es la máscara, Facebook)

