México

Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

La mercancía y las unidades se encontraban dentro de un predio en Huehuetoca

Por Carlos Salas

Guardar
Mercancía recuperada en Ecatepec de
Mercancía recuperada en Ecatepec de Morelos. (FOTO: X: @FiscaliaEdomex)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en apoyo de la Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM) lograron el aseguramiento de una caja seca, un autotanque y mercancía con reporte de robo que en su totalidad valía 2.3 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FGJEM, una denuncia fue reportada el pasado 14 de octubre cuando el conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada cargada con 780 cajas de huevo circulaba en la autopista Mexico-Pirámides a la altura de la colonia Héroes, en el municipio de Ecatepec de Morelos cuando fue interceptado por dos hombres armados.

Tras cerrarle el paso al conductor, lo despojaron de la unidad y se llevaron el cargamento. Tras los hechos, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes que los llevaron al cateo de una propiedad ubicada en la carretera Tula-Jorobas, colonia Santa Teresa, Huehuetoca, sitio donde un dispositivo de geolocalización marcaba como punto en el que se encontraba la unidad robada.

Autotanque asegurado con reporte de
Autotanque asegurado con reporte de robo. (FOTO: X: @FiscaliaEdomex)

Una vez intervenido el predio, las autoridades reportaron el hallazgo de la caja y la mercancía, así como un vehículo diverso, tipo autotanque, galvanizado el cual contaba con un reporte de robo desde el 26 de septiembre de este año. Una vez desarrollada la técnica de investigación, el inmueble quedó asegurado, en tanto continúan las investigaciones.

Según las estimaciones de las instituciones de seguridad, las unidades móviles y la mercancía recuperada asciende a 2 millones 300 mil pesos.

Hasta el corte de esta nota las autoridades no han reportado alguna persona detenida, sin embargo, confirmaron el seguimiento de las investigaciones para dar con los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

Caen 8 integrantes de Los 300, en Ecatepec

En hechos recientes la Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó la detención de ocho presuntos integrantes del grupo delictivo Los 300, dedicado a la extorsión en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención se dio tras el reporte de un civil que informó sobre amenazas contra su persona después de avistar un percance vehicular en el que los individuos le exigían dinero a cambio de no causarle daño.

Ocho presuntos integrantes de Los
Ocho presuntos integrantes de Los 300 fueron arrestados en Edomex. Foto: Marina

Tras el arribo de las autoridades, se percataron que el civil amenazado había sufrido un percance vehicular con su camioneta de redilas de media tonelada contra un vehículo sedán y al notar de la presencia de los ocho individuos con conducta presuntamente agresiva, procedieron a la detención.

Los ocho sujetos fueron identificados como Diego “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Miguel Ángel “N”, José Piedad “N”, Luis Fernando “N”, Luis Enrique “N”, Brandon Alfredo “N” y Erick “N”.

Durante el aseguramiento de las ocho personas ocurrido cerca de la colonia Jajalpa Olímpica, los individuos refirieron pertenecer al grupo delictivo de Los 300, el cual se dedica a realizar extorsiones a conductores bajo el modus operandi de montachoques.

Temas Relacionados

EdomexEcatepecRoboFGJEMNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ana Martín se integra a “Amanecer”: su llegada cambia por completo el final de la telenovela de Juan Osorio

La historia protagonizada por Livia Brito y Fernando Colunga está en sus últimos capítulos

Ana Martín se integra a

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

La revisión se hizo dos días después del altercado que dejó un reo muerto y tres personas lesionadas

Aseguran cuchillos, celulares y un

Resultados Melate Retro 18 de octubre: quiénes se llevaron los $1.3 millones en premios del último sorteo

Se trata de la versión tradicional de la popular lotería mexicana que entrega millones de pesos en premio

Resultados Melate Retro 18 de

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Señalan a Flor Rubio de filtrar el nombre del primer eliminado de La Granja VIP: quién sería según la periodista

La polémica crítica del reality show de TV Azteca compartió un video en el que estaría revelando el nombre del granjero que se despedirá hoy

Señalan a Flor Rubio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cuchillos, celulares y un

Aseguran cuchillos, celulares y un módem tras riña en penal de Aguaruto, Sinaloa

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

ENTRETENIMIENTO

Ana Martín se integra a

Ana Martín se integra a “Amanecer”: su llegada cambia por completo el final de la telenovela de Juan Osorio

La Granja VIP en vivo hoy en su primer domingo de eliminación: quién es el granjero con menos votos

Señalan a Flor Rubio de filtrar el nombre del primer eliminado de La Granja VIP: quién sería según la periodista

Adamari López aclara cuál es su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante rumores de un romance

Lis Vega deja todo por ‘La Granja VIP’: revela el miedo que podría hacerla abandonar el reality

DEPORTES

Larcamón aclara la razón por

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4