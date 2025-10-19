Recuperan autotanque y camión robados con valor de 2.3 mdp en Edomex, no se reportan detenidos

Mercancía recuperada en Ecatepec de Morelos. (FOTO: X: @FiscaliaEdomex)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en apoyo de la Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM) lograron el aseguramiento de una caja seca, un autotanque y mercancía con reporte de robo que en su totalidad valía 2.3 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FGJEM, una denuncia fue reportada el pasado 14 de octubre cuando el conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada cargada con 780 cajas de huevo circulaba en la autopista Mexico-Pirámides a la altura de la colonia Héroes, en el municipio de Ecatepec de Morelos cuando fue interceptado por dos hombres armados.

Tras cerrarle el paso al conductor, lo despojaron de la unidad y se llevaron el cargamento. Tras los hechos, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes que los llevaron al cateo de una propiedad ubicada en la carretera Tula-Jorobas, colonia Santa Teresa, Huehuetoca, sitio donde un dispositivo de geolocalización marcaba como punto en el que se encontraba la unidad robada.

Autotanque asegurado con reporte de robo. (FOTO: X: @FiscaliaEdomex)

Una vez intervenido el predio, las autoridades reportaron el hallazgo de la caja y la mercancía, así como un vehículo diverso, tipo autotanque, galvanizado el cual contaba con un reporte de robo desde el 26 de septiembre de este año. Una vez desarrollada la técnica de investigación, el inmueble quedó asegurado, en tanto continúan las investigaciones.

Según las estimaciones de las instituciones de seguridad, las unidades móviles y la mercancía recuperada asciende a 2 millones 300 mil pesos.

Hasta el corte de esta nota las autoridades no han reportado alguna persona detenida, sin embargo, confirmaron el seguimiento de las investigaciones para dar con los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

Caen 8 integrantes de Los 300, en Ecatepec

En hechos recientes la Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó la detención de ocho presuntos integrantes del grupo delictivo Los 300, dedicado a la extorsión en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención se dio tras el reporte de un civil que informó sobre amenazas contra su persona después de avistar un percance vehicular en el que los individuos le exigían dinero a cambio de no causarle daño.

Ocho presuntos integrantes de Los 300 fueron arrestados en Edomex. Foto: Marina

Tras el arribo de las autoridades, se percataron que el civil amenazado había sufrido un percance vehicular con su camioneta de redilas de media tonelada contra un vehículo sedán y al notar de la presencia de los ocho individuos con conducta presuntamente agresiva, procedieron a la detención.

Los ocho sujetos fueron identificados como Diego “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Miguel Ángel “N”, José Piedad “N”, Luis Fernando “N”, Luis Enrique “N”, Brandon Alfredo “N” y Erick “N”.

Durante el aseguramiento de las ocho personas ocurrido cerca de la colonia Jajalpa Olímpica, los individuos refirieron pertenecer al grupo delictivo de Los 300, el cual se dedica a realizar extorsiones a conductores bajo el modus operandi de montachoques.