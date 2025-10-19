Por qué Maximiliano Cortázar terminó empapado en el relanzamiento del PAN, esto sabemos

Envuelto en risas y empapado de pies a cabeza, Maximiliano Cortázar se convirtió en el protagonista inesperado del relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN).

Al concluir el evento, una pileta de agua ubicada en el escenario del Frontón México Centro de Entretenimiento hizo que el excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez viviera un auténtico ‘bautizo’ panista, cuando cayó accidentalmente mientras caminaba hacia la salida junto a otros militantes vestidos de blanco.

Tras incorporarse, con gesto divertido y saludando a los presentes, recibió ayuda de sus compañeros, quienes lo tomaron de los brazos para auxiliarlo a salir del agua, mientras parte del equipo de producción le entregaba un abrigo para secarse.

El episodio, captado en varios videos que rápidamente circularon en redes sociales, dejó ver la reacción relajada y festiva de Cortázar, quien se tomó el incidente con humor frente a las figuras políticas y líderes de la sociedad civil reunidos para la ocasión. Entre los asistentes destacaron Claudio X González, Beatriz Pagés, Guadalupe Acosta Naranjo, la propia Xóchitl Gálvez y Enrique de la Madrid, quienes acompañaron a los panistas en el relanzamiento marcado por el cambio de imagen y la renovación de sus estatutos internos.

El acto sirvió también para que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, a casi un año de haber asumido la dirigencia tras la salida de Marko Cortés, oficializara la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con cualquier otro partido político, subrayando que “el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista ni pasada, ni presente, ni futura”.

Romero defendió que esta determinación responde al deseo de evitar riesgos y reafirmar la autonomía del PAN, luego de procesos electorales previos donde las coaliciones dejaron resultados insatisfactorios.

Durante el anuncio del nuevo rumbo, Romero presentó la renovada imagen institucional del partido y precisó que el cambio incluirá un nuevo logo, así como modificaciones en el proceso de selección de candidatos, apostando por una mayor flexibilidad y apertura hacia perfiles ciudadanos.

Bajo la promesa de que la militancia y las candidaturas estarán realmente abiertas, los asistentes, vestidos predominantemente de blanco, celebraron esta nueva etapa con una puesta en escena donde la escenografía de la obra La Malinche formó parte del escenario y, de forma involuntaria, del anecdótico ‘bautizo’ de uno de sus protagonistas.