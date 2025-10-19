Laura Artemisa toma protesta como secretaría de Bienestar del estado de Puebla, con respaldo de Armenta

Laura Artemisa García Chávez tomó protesta. Foto: Gobierno de Puebla

Durante una ceremonia oficial realizada este sábado, Alejandro Armenta Mier tomó protesta a Laura Artemisa García Chávez como nueva titular de la Secretaría de Bienestar de Puebla, luego de la salida de Javier Aquino Limón.

Al asumir su nueva responsabilidad, Laura Artemisa dejó claro su enfoque inmediato en la atención a las comunidades afectadas por las intensas lluvias en la Sierra Norte, señalando: “Mi prioridad es trabajar para atender a los damnificados”. Agradeció la confianza del gobernador y se comprometió públicamente: “No defraudaré al pueblo de Puebla”. Dirigió su primer mensaje como secretaria a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, ratificando que coordinará acciones inmediatas con todas las áreas correspondientes del sector.

Alejandro Armenta tomó protesta a Laura Artemisa García Chávez. Foto: Gobierno de Pueblo

Por su parte, Alejandro Armenta resaltó que la elección de Laura Artemisa García responde a la necesidad de un perfil idóneo, profesional y preparado ante los retos actuales. “Cumple con el perfil necesario para enfrentar los retos actuales, especialmente en un contexto que exige atención urgente a los municipios afectados por las lluvias”, afirmó el mandatario, quien además aseguró que la nueva secretaria contará con “el respaldo total del gabinete para mantener el ritmo de trabajo y fortalecer las políticas de bienestar en todo el estado”.

Antes del acto protocolario, José Luis García Parra, coordinador general de gabinete, dio la bienvenida a autoridades y representantes de medios, subrayando la trayectoria y experiencia política y social de la nueva funcionaria, quien anteriormente presidió la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla.

Según el boletín oficial, este cambio en la Secretaría de Bienestar representa un paso más para consolidar un gobierno cercano a la gente y eficiente.

El relevo no sólo garantiza la continuidad de los programas sociales estatales, sino que robustece la estructura interna del gobierno con perfiles comprometidos “con el profundo sentido de servir desde el amor a Puebla y una mentalidad de grandeza colectiva”.

Asimismo, se dio a conocer que el ex secretario Javier Aquino Limón se integrará al Gobierno Federal como delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la entidad. La transición ocurre en un momento de emergencia, tras una semana de lluvias que afectó no sólo a Puebla, sino a Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.

Hasta el momento, todavía hay afectaciones principalmente en Veracruz e Hidalgo, en donde hubo varios muertos, diversas localidades incomunicadas, miles de casas y carreteras dañadas. Se prevé que la temporada de lluvias se mantenga hasta el mes siguiente.