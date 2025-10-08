Estos son los peores detergentes en polvo para ropa como multiusos que venden en el supermercado, según Profeco

En la búsqueda de una experiencia de lavado eficiente, millones de consumidores mexicanos escogen entre decenas de opciones que ofrecen las principales marcas en los pasillos de los supermercados.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó cuáles son los peores detergentes en polvo para ropa y multiusos que se comercializan actualmente, tras un análisis de calidad publicado en la edición de octubre de la Revista del Consumidor.

El estudio abarca 49 productos diferentes, muy populares en los hogares del país, y evalúa desde el cumplimiento del contenido neto que señalan los empaques hasta la veracidad de las promesas publicitarias.

El análisis liderado por Profeco se centró en verificar si los detergentes realmente cumplen con los beneficios que anuncian en sus envases. Antes de detallar qué marcas recibieron una menor calificación, la institución aclaró que todos los productos evaluados respetan el contenido neto ofrecido a los consumidores, con lo cual el problema no radica en la cantidad, sino en la efectividad de su desempeño.

El estudio abarca 49 productos diferentes, muy populares en los hogares del país, y evalúa desde el cumplimiento del contenido neto que señalan los empaques hasta la veracidad de las promesas publicitarias (Freepik)

Productos con mala calificación por incumplir lo que prometen: detergentes en polvo que no recomienda Profeco

La evaluación de la Revista del Consumidor puso la lupa sobre aquellos detergentes que, pese a destacar en sus empaques frases atractivas como “frescura duradera”, “acción profunda” u “óptimo desempeño”, no lograron cumplir dichas expectativas en las pruebas de laboratorio realizadas por el equipo de Profeco. Entre las marcas señaladas figuran:

Ace oxígeno activo , que utiliza el eslogan “Frescura increíble”.

Carisma , cuya promesa es “Óptimo desempeño”.

Persil Colores vivos , identificado por “Frescura duradera”.

Persil Universal , con las leyendas “Acción profunda” y “Frescura duradera”.

Viva Higiene + Anti-olor , “Quitamanchas total”.

Viva , también bajo el lema “Quitamanchas total”.

Viva frescura lavanda , “Quitamanchas total”.

1-2-3 5 beneficios , que promete “Fragancia duradera”.

La Morena multiusos, autodefinida como “El milagro de la limpieza”.

De acuerdo con el análisis publicado, ninguno de estos detergentes mostró resultados que pudieran respaldar plenamente los lemas y beneficios resaltados en sus empaques.

La percepción de mayor espuma o aromas intensos no siempre está asociada con una mayor capacidad de limpieza. Los consumidores suelen decantarse por los productos guiados por mensajes publicitarios que, tras la revisión de la autoridad, no se comprobó que fueran ciertos.

Productos con mala calificación por incumplir lo que prometen: detergentes en polvo que no recomienda Profeco (RS)

“Muchas veces nos dejamos llevar por el eslogan y, de acuerdo con la Revista del Consumidor, los antes mencionados no cumplen eso que promete y que claro, engancha al comprador”.

Los detergentes que menos remueven manchas, según Profeco

Otro de los hallazgos relevantes del estudio radica en la capacidad de eliminar manchas, uno de los aspectos más buscados al momento de seleccionar un detergente para uso doméstico.

Profeco identificó cuatro productos que presentaron las menores eficiencias en la remoción de manchas de espinaca, una prueba que busca simular la suciedad persistente habitual en las prendas.

La lista incluye los siguientes detergentes en polvo:

El Milagro

La Morena

Precíssimo Biodegradable

Precíssimo floral

Para estos casos, la autoridad reportó que las manchas de espinaca permanecieron en las prendas tras el lavado, lo que podría llevar a los usuarios a emplear mayores cantidades de producto por carga y, aun así, no obtener el resultado esperado.

En productos como estos, ni el incremento en la cantidad utilizada ni los ciclos extendidos de lavado logran un cambio significativo en el nivel de limpieza, lo que puede derivar en un gasto innecesario y un menor cuidado de las prendas.

Los detergentes que menos remueven manchas, según Profeco (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus conclusiones técnicas, la Procuraduría Federal del Consumidor remarcó que ninguna de las marcas mencionadas proporcionó evidencia suficiente en laboratorio que validara sus promesas en materia de eliminación de manchas resistentes, como las de espinaca.

El análisis apunta a la importancia de que los consumidores revisen los resultados de estudios independientes antes de decidir qué detergente comprar, más allá de los lemas comerciales que lucen en las etiquetas.