“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

La actriz generó críticas por su opinión respecto a Eleazar Gómez.

Sandra Itzel ha generado una oleada de críticas ante el pasado judicial tras su reacción al pasado de Eleazar Gómez, pues varios usuarios la acusan de incoherencia y falta de empatía hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia.

La controversia surgió tras una conversación entre ambos participantes de La Granja VIP, en la que la ex vocalista de La Sonora Dinamita expresó que no juzgaría a su compañero por hechos anteriores, a pesar de que en el pasado emprendió acciones legales contra su ex esposo Adrián Di Monte por violencia.

La actriz aseguró que "no es Dios" para juzgar a Eleazar Gómez. Crédito: La Granja VIP

Qué ocurrió con Eleazar Gómez en el pasado y por qué Sandra Itzel está generando críticas

Durante la primera semana del reality de TV Azteca, el actor de 39 años se convirtió en uno de los concursantes más controversiales tanto por su desempeño en las pruebas y nominaciones como por su pasado.

A finales de 2020, Eleazar Gómez fue arrestado y llevado al reclusorio Norte, donde permaneció casi 5 meses en prisión tras ser acusado de violencia física contra la modelo Stephy Valenzuela, quien entonces era su pareja y prometida.

Sus antecedentes volvieron a ser tema público a raíz de la postura adoptada por Sandra Itzel, quien durante una plática en el reality relató que desde el primer encuentro con el también modelo sintió una conexión especial, por lo que decidió no cuestionar ni juzgar su pasado.

(Instagram: SandraItzel)

“No soy Dios, yo no soy juez y lo que hayas pasado ya lo cumpliste, se acabó. Yo soy una mujer que no juega con banderas, a mí me gusta jugar con lo que es correcto, con la justicia, no es una cuestión de géneros, lo que está mal, está mal, no importa el género”, expresó la cantante.

Por su parte, el actor expresó su agradecimiento y aprovechó para señalar que no todo lo que se dice sobre él corresponde a la realidad, ya que nunca ha contado su versión de los hechos.

“Si en algún momento se da la oportunidad de hablarlo aquí, pues, lo haré, pero ahorita no creo que es el momento”, señaló.

Adrián Di Monte- Sandra Itzel. (Instagram / vix)

Sandra Itzel recibe fuertes críticas por su opinión sobre Eleazar Gómez

La plática provocó una reacción inmediata en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la postura de Sandra Itzel y recordaron que antes había impulsado un movimiento en contra de su ex esposo cuando se anunció su participación en La Casa de los Famosos México.

"No es mi agresor, no me importa que agreda a otras mujeres”, “Cuando la escuché recordé que reposteaba a todos los que le tiraban odio a Adrián, o sea que es doble moral” y “Entonces sí vale con otras mujeres, según Sandra Itzel, pero con ella no”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.