Este es el beneficio que tendrá el primer eliminado de La Granja VIP gracias a ‘El legado’

Eleazar Gómez eligió a Carolina Ross como nominada, dejando fuera de peligro a Alfredo Adame. (Captura: La Granja VIP)

La primera semana de La Granja VIP generó una amplia reacción en redes sociales, impulsada por varios incidentes. Un hecho que atrajo la atención del público fue un descuido de Sergio Mayer Mori, lo que desencadenó comentarios y memes entre los seguidores del reality.

Otro momento que marcó los primeros días fue la nominación de La Bea, situación que dividió opiniones entre los espectadores y avivó los debates en plataformas digitales.

Asimismo, la conducta de Eleazar Gómez fue un foco de discusión luego de la decisión que tomó durante la dinámica de ‘La traición’, lo que generó un ambiente de tensión.

La conducta de Eleazar Gómez durante 'La traición' provocó tensión y discusión entre los participantes. (Captura de pantalla)

¿Eleazar Gómez traicionó a Carolina Ross?

El primer “viernes de traición” en La Granja VIP transformó la dinámica del reality, cuando el actor de 39 años ejerció un poder decisivo tras obtener la inmunidad en el reto de salvación.

Frente a sus compañeros y bajo la mirada atenta del público, el actor anunció que Alfredo Adame quedaba fuera de peligro, lo que generó reacciones divididas entre los granjeros. En su lugar, y sin titubeos, eligió a Carolina Ross como la nueva integrante de la placa de nominados.

De este modo, la lista final quedó conformada por Carolina Ross, La Bea y César Doroteo, quienes ahora dependen del voto del público para continuar en la competencia.

La lista de nominados quedó conformada por Carolina Ross, La Bea y César Doroteo tras decisión de Eleazar Gómez. (La Granja VIP)

El eliminado de La Granja VIP podrá nominar directamente a un excompañero.

Durante una transmisión en vivo, Flor Rubio reveló los pormenores de la dinámica de ‘El legado’, pues además de ser una panelista destacada en el programa 24/7, es una voz habitual de los temas de entretenimiento.

El destino de la competencia quedará en manos del público, ya que quien abandone el rol de granjero no solo dejará su lugar, sino que obtendrá la facultad de nominar de manera directa a uno de sus antiguos compañeros, una situación que podría reavivar las tensiones dentro del reality.

“Con el legado el expulsado les deja un regalito y es una nominación directa a uno de los granjeros”, compartió la también conductora de Venga la Alegría.

Flor Rubio revelo que el eliminado de La Granja VIP podrá nominar directamente a un excompañero, según la dinámica de 'El legado'. (Captura de pantalla)

Cabe recordar que el proceso para apoyar a los granjeros nominados se estructura en dos fases. En primer lugar, los usuarios pueden emitir 10 votos diarios a través de la página oficial de La Granja VIP.

Una vez completada esta acción, se habilita una opción adicional en la parte inferior de la placa de nominados, donde aparece un enlace con la indicación: “desbloquea 10 votos extra aquí”. Al seleccionar este enlace, se abre una nueva ventana que permite otorgar otros 10 votos a los participantes en riesgo de eliminación.