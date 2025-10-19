México

Este es el beneficio que tendrá el primer eliminado de La Granja VIP gracias a ‘El legado’

Flor Rubio reveló que quien abandone la competencia podría cambiar el rumbo del reality y aumentar la rivalidad entre los granjeros

Por Jazmín González

Guardar
Eleazar Gómez eligió a Carolina
Eleazar Gómez eligió a Carolina Ross como nominada, dejando fuera de peligro a Alfredo Adame. (Captura: La Granja VIP)

La primera semana de La Granja VIP generó una amplia reacción en redes sociales, impulsada por varios incidentes. Un hecho que atrajo la atención del público fue un descuido de Sergio Mayer Mori, lo que desencadenó comentarios y memes entre los seguidores del reality.

Otro momento que marcó los primeros días fue la nominación de La Bea, situación que dividió opiniones entre los espectadores y avivó los debates en plataformas digitales.

Asimismo, la conducta de Eleazar Gómez fue un foco de discusión luego de la decisión que tomó durante la dinámica de ‘La traición’, lo que generó un ambiente de tensión.

La conducta de Eleazar Gómez
La conducta de Eleazar Gómez durante 'La traición' provocó tensión y discusión entre los participantes. (Captura de pantalla)

¿Eleazar Gómez traicionó a Carolina Ross?

El primer “viernes de traición” en La Granja VIP transformó la dinámica del reality, cuando el actor de 39 años ejerció un poder decisivo tras obtener la inmunidad en el reto de salvación.

Frente a sus compañeros y bajo la mirada atenta del público, el actor anunció que Alfredo Adame quedaba fuera de peligro, lo que generó reacciones divididas entre los granjeros. En su lugar, y sin titubeos, eligió a Carolina Ross como la nueva integrante de la placa de nominados.

De este modo, la lista final quedó conformada por Carolina Ross, La Bea y César Doroteo, quienes ahora dependen del voto del público para continuar en la competencia.

La lista de nominados quedó
La lista de nominados quedó conformada por Carolina Ross, La Bea y César Doroteo tras decisión de Eleazar Gómez. (La Granja VIP)

El eliminado de La Granja VIP podrá nominar directamente a un excompañero.

Durante una transmisión en vivo, Flor Rubio reveló los pormenores de la dinámica de ‘El legado’, pues además de ser una panelista destacada en el programa 24/7, es una voz habitual de los temas de entretenimiento.

El destino de la competencia quedará en manos del público, ya que quien abandone el rol de granjero no solo dejará su lugar, sino que obtendrá la facultad de nominar de manera directa a uno de sus antiguos compañeros, una situación que podría reavivar las tensiones dentro del reality.

“Con el legado el expulsado les deja un regalito y es una nominación directa a uno de los granjeros”, compartió la también conductora de Venga la Alegría.

Flor Rubio revelo que el
Flor Rubio revelo que el eliminado de La Granja VIP podrá nominar directamente a un excompañero, según la dinámica de 'El legado'. (Captura de pantalla)

Cabe recordar que el proceso para apoyar a los granjeros nominados se estructura en dos fases. En primer lugar, los usuarios pueden emitir 10 votos diarios a través de la página oficial de La Granja VIP.

Una vez completada esta acción, se habilita una opción adicional en la parte inferior de la placa de nominados, donde aparece un enlace con la indicación: “desbloquea 10 votos extra aquí”. Al seleccionar este enlace, se abre una nueva ventana que permite otorgar otros 10 votos a los participantes en riesgo de eliminación.

Temas Relacionados

La Granja VIPBeneficioEl LegadoLa BeaCarolina RossTeoTV AztecaFlor Rubiomexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

La mujer es investigada por despojo y tentativa de homicidio

Detienen a presunta integrante del

Profepa clausura por segunda ocasión mina ilegal de mercurio en Querétaro

Datos oficiales indican que en 2022 este lugar fue clausurado, sin embargo, ha infringido la medida de manera reiterada

Profepa clausura por segunda ocasión

Por qué Maximiliano Cortázar terminó empapado en el relanzamiento del PAN, esto sabemos

El episodio, captado en varios videos que rápidamente circularon en redes sociales, dejó ver la reacción relajada y festiva de Cortázar

Por qué Maximiliano Cortázar terminó

¿Cómo estará el clima en Tijuana?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mérida este 19 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunta integrante del

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

Detienen en Michoacán a mujer que presuntamente extorsionaba a directora de una escuela

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts de Spotify

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

El libro de la vida arrasa en el catálogo de Disney+ en México esta semana

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

DEPORTES

Chivas lo gana con 2

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria

Cruz Azul vs América EN VIVO: ambas escuadras se van empatadas al medio tiempo del Clásico Joven

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?