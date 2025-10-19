Carlos Jiménez recuerda falsa acusación de su ex que puso en riesgo su vida: “El peso de la Fiscalía se me dejó ir”

Jiménez recordó el proceso legal que casi lo lleva a la cárcel en 2023. (Imagen Televisión, YouTube)

El periodista Carlos Jiménez, conocido en medios como C4 Jiménez, revivió uno de los episodios más oscuros de su vida personal: la acusación por presunta tentativa de feminicidio que enfrentó hace algunos años y que, según su testimonio, fue impulsada por la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

C4 Jiménez: ″Me intentaron meter a la cárcel"

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El Minuto que Cambió mi Destino Sin censura, el reportero especializado en nota roja reveló cómo aquella denuncia lo llevó al límite, tanto profesional como emocionalmente. “Me intentaron meter a la cárcel a base de mentiras y con el apoyo de la Fiscalía. Jamás haría algo así, no soy violento”, afirmó Jiménez, visiblemente afectado al recordar la experiencia.

El periodista relató que nunca fue llamado a declarar ni se le notificó oficialmente de la acusación hasta que ya existía una orden judicial para presentarse ante un juez. “Un día me rodearon para buscarme, para detenerme, para entregarme citatorios. El peso de la Fiscalía se me dejó ir”, contó.

De acuerdo con su versión, la denuncia fue interpuesta por su expareja —según filtraciones periodísticas, llamada Eunice—, con quien mantuvo una relación de 15 años. Tras su separación, la mujer lo habría acusado de agresión y violencia familiar. “No me casé, pero viví con ella mucho tiempo. Cuando decidí rehacer mi vida con otra persona, la relación terminó muy mal, con mentiras y pleitos legales”, explicó.

El también conductor de C4 en Alerta aseguró que su inocencia se comprobó gracias a una grabación hecha por su excompañera sentimental, la misma que posteriormente se filtró en redes sociales. En el audio, difundido en octubre de 2025, se escucha a la mujer insultarlo y desearle la muerte. “Gracias a esa grabación pude defenderme ante el juez. Ella misma la hizo, y ahí se demuestra que jamás la agredí ni levanté la voz”, sostuvo.

Jiménez reconoció que el proceso judicial lo marcó profundamente, sobre todo porque sintió que parte de las autoridades aprovecharon el caso para intentar silenciarlo. “Creo que la Fiscalía vio el momento de hacer algo contra mí. Yo he señalado muchas veces su deficiente trabajo en casos de víctimas, y eso molestó a más de uno”, afirmó.

Conflicto público con la Fiscalía de la CDMX

En enero de 2025, el periodista volvió a enfrentarse con la Fiscalía capitalina, cuando se le impusieron medidas cautelares que le prohibían hablar sobre una funcionaria pública. El reportero calificó la acción como “un intento de censura” derivado de su labor periodística. “Mi único delito ha sido informar”, publicó entonces en sus redes sociales.

Con más de 20 años en el periodismo de nota roja, Carlos Jiménez se ha ganado fama por difundir primicias sobre hechos delictivos, pero también ha acumulado controversias por su estilo directo. Pese a ello, insiste en que seguirá haciendo su trabajo “aunque incomode a las autoridades”.

“Yo encaro a delincuentes, no a víctimas. No está en mí ser violento, me molesta la injusticia y el abuso. Si me quisieron destruir con mentiras, no lo lograron”, sentenció el periodista.

Quién es C4 Jiménez, el periodista de nota roja que le ‘abrió su corazón’ a Gustavo Adolfo Infante en polémica entrevista (Foto: Instagram/@gainfante)