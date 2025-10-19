Abogado de Lupillo Rivera deslinda al cantante de una posible filtración de videos íntimos suyos con Belinda: “Los robaron” (RS)

Durante una conferencia de prensa celebrada el sábado 19 de octubre, el equipo legal de Lupillo Rivera se deslindó de cualquier responsabilidad sobre una eventual filtración de videos personales en los que aparecería junto a Belinda.

El abogado Alonso Beceiro, representante del cantante conocido como el “Toro del Corrido”, explicó que “México es un país que desgraciadamente, en el día a día sucede este tipo de situaciones, no nada más de pérdidas, sino de robo, sobre todo, de dispositivos móviles”.

Según palabras de Beceiro, “si alguien hace uso de lo que hay en ese teléfono, a pesar de que se tomen las medidas para evitar el acceso, pues sabemos que hay hackers que pueden hacer lo que quieran con ese material”.

La cantante acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y mediática. | Jesús Áviles

En este contexto, el abogado afirmó ante medios de comunicación que “no es responsabilidad de la persona que es víctima del delito”, en referencia al robo del teléfono móvil de Rivera donde estarían almacenados los videos.

Abogado de Lupillo Rivera asegura que ya se tomaron mecanismos legales para frenar una eventual publicación

El representante legal insistió en que existen mecanismos legales y tecnológicos para rastrear a los posibles responsables de una filtración digital. Beceiro indicó: “La policía cibernética, pero a nivel federal ya, nuestro Secretario de Seguridad Pública Federal tiene los elementos... no nada más para saber quién lo está usando, sino desde dónde viene, de qué país, etcétera. Se tienen los mecanismos para que una imagen, en cuanto suba, la detecte el gobierno federal y la baje de inmediato antes de que salga a páginas”.

La defensa de Lupillo Rivera centra su estrategia en argumentar que su cliente perdió el control sobre el contenido tras el robo de su dispositivo, por lo que rechaza cualquier tipo de responsabilidad en caso de que videos de carácter personal lleguen a circular en la red.

Estas declaraciones adquieren relevancia luego de que Belinda interpusiera una denuncia formal en contra de Rivera por presunta violencia digital y mediática, en la que solicitó medidas de restricción contra el intérprete de regional mexicano.

Abogado de Lupillo Rivera asegura que ya se tomaron mecanismos legales para frenar una eventual publicación (IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

Caso Belinda vs Lupillo Rivera: el historial de las denuncias formales

La controversia tomó un nuevo rumbo cuando el propio Lupillo Rivera presentó una contrademanda en contra de Belinda, acusándola de presunta falsedad de declaraciones. El abogado Alonso Beceiro explicó, en entrevista con De Primera Mano, que “primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”.

El equipo legal subrayó que, al igual que la denuncia inicial presentada por la actriz y cantante, la respuesta se fundamenta en la Ley Olimpia, marco legal que sanciona la difusión no consentida de material íntimo en México. Beceiro aclaró ante la prensa que no tiene conocimiento de “ningún video que haya difundido Lupillo de corte erótico o sexual. Lo que hizo patente (el cantante en su libro autobiográfico) fue la relación que tuvo con ella y que ella reconoce en su denuncia”.

El litigio también involucra la disputa sobre la naturaleza de la relación entre Lupillo Rivera y Belinda. Beceiro declaró que “por dichos que se ven en algunas partes de sus escritos, busca negar esta relación por una situación de discriminación, es decir, porque Lupillo no cumple con sus criterios actuales, criterios físicos, de color que ella preferiría”. Según lo informado por De Primera Mano, esta alegación sitúa el caso en un punto de tensión adicional dentro del proceso legal.

Hasta la fecha, Belinda no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos ni ha respondido a la contrademanda de Rivera. La controversia inició tras su colaboración en el programa La Voz México, donde ambos coincidieron como jueces. De acuerdo con la versión de Rivera, mantuvieron una relación sentimental después de dicho proyecto, la cual habría concluido tiempo después.

