Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

La cantante confesó que en aquel entonces tenía un interés romántico en el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

Por Adriana Castillo

Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola
Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes participaron en la tercera temporada de MasterChef Celebrity. (Captura YT: MasterChef México // La Granja VIP)

Carolina Ross revivió los rumores sobre el supuesto romance de Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr.

La cantante participó en una dinámica donde algunos habitantes de La Granja VIP revelaron qué pensaban unos de otros antes de entrar al reality.

Cuando Ross habló sobre Fabiola Campomanes, comentó que su primera impresión estuvo un poco influenciada por algo que ocurrió en el paso y que de cierta manera la afectó.

La cantante confesó que tenía un interés romántico con Eduardo Capetillo Jr. cuando él estaba en MasterChef Celebrity |IG: @lagranjavipmx

“La neta me siento muy ignorante porque por lo único que había escuchado tu nombre era por un reality, MasterChef, porque andabas coqueteando con alguien”, dijo.

La cantante no reveló el nombre de la persona en cuestión, pero confesó que en aquel entonces ella tenía un interés romántico por esa misma persona.

"Yo andaba ahí como que viendo qué pedo. Entonces, yo me quedé, bestia. Él y yo... nunca ha pasado nada, solo ha sido jijiji, jajaja. No (me dolió), cero. Solo fue como que no andes jugando conmigo, padre, si ya traes algo con alguien“, comentó.

Eduardo Capetillo Jr. es hijo
Eduardo Capetillo Jr. es hijo de los ex Timbiriche, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán. (Foto: Instagram/@eduardocapetillog)

La noticia sorprendió a Fabiola Campomanes, quien una vez más negó haber tenido una relación romántica con Eduardo Capetillo Jr. y atribuyó la confusión tanto a su personalidad como a la cercanía que tenía con el joven fuera del reality.

“Soy muy sonriente y coqueta. Sí, eso lo acepto, eso soy yo, soy toquetona y él es una persona que es amigo del novio de mi hija. Entonces, él llegaba, me abrazaba y me sonreía, yo volteaba y le sonreía, pero yo así como soy de... Y pues ya se acaban ahí. Y yo nada más me cagué de risa, pero me cae tan bien, yo lo quiero, me cae muy bien”, respondió.

Fabiola Campomanes
Fabiola Campomanes

Eso no fue todo, Campomanes reveló que en ese entonces tomó la decisión de bloquear a Eduardo Capetillo Jr. de redes sociales debido al escándalo que se desató.

“Por eso hasta lo bloqueé, luego ya cuando lo vi en otra cosa, hasta lo volví a seguir. Hasta bailé su bailecito ese de cuando sacó su canción", dijo.

La actriz hizo referencia al trend que Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares lanzaron con motivo de su canción: Vas a decir que sí.

La cantante mexicana Carolina Ross
La cantante mexicana Carolina Ross durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Las palabras de Campomanes sorprendieron a Jawy, quien le pidió que no lo bloquee de redes tras La Granja VIP.

“Me das miedo, con esta persona es como la número 8 que me dices que la bloqueas y vuelves a seguir; ella nos va a bloquear a todos”, dijo el influencer.

Cabe mencionar que tanto Eduardo Capetillo Jr. como Fabiola Campomanes han desmentido en varias ocasiones las especulaciones sobre su supuesto romance.

