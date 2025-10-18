Alerta en Nuevo León: Dos menores desaparecen en Colinas del Aeropuerto sin dejar rastro

Dos menores desaparecen en Colinas del Aeropuerto, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó la alerta de búsqueda de dos hermanas menores de edad, Brisa Guadalupe Herrera Avalos y Cecilia Yanet Herrera Avalos, quienes fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Pesquería.

Las jóvenes, de 14 y 15 años, respectivamente, fueron vistas por última vez el pasado 10 de octubre en la colonia Colinas del Aeropuerto.

Las autoridades, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, emitieron fichas de localización con el objetivo de dar con el paradero de las menores. La denuncia formal se presentó cinco días después de su desaparición, el 15 de octubre, tras perderse completamente el contacto con ellas.

Descripción de las menores

Brisa Guadalupe mide 1.53 metros, es de complexión delgada, tiene cabello liso castaño claro y ojos color café claro. Como señas particulares presenta una cicatriz en el labio inferior derecho y otra de aproximadamente cinco centímetros en la muñeca izquierda. Al momento de desaparecer, vestía un short negro, suéter rosa pastel y tenis negros con detalles en rosa pastel.

Por su parte, Cecilia Yanet mide 1.54 metros, también es de complexión delgada, con cabello liso castaño y ojos color café. La joven porta una cicatriz en la muñeca derecha y al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa blanca y tenis negros.

Acciones de búsqueda

Las autoridades han pedido la colaboración de la ciudadanía para localizarlas. Se solicita que cualquier información relevante sobre su paradero sea reportada de inmediato al número de emergencias o directamente a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La Agencia Estatal de Investigaciones y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata continúan los operativos en distintas áreas de Pesquería, así como en municipios colindantes, con el objetivo de aumentar las posibilidades de localización de las menores. Se ha indicado que ambas podrían encontrarse juntas, aunque las razones de su desaparición aún son desconocidas.

Reacciones de la comunidad

Vecinos de la colonia Colinas del Aeropuerto han mostrado preocupación por la desaparición de las menores y han comenzado a organizar brigadas de búsqueda voluntaria para apoyar a las autoridades. La comunidad local enfatiza la importancia de mantener la vigilancia en zonas cercanas a escuelas y parques, donde las menores podrían haber sido vistas por última vez.

La Fiscalía reiteró que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato con las autoridades, subrayando que la colaboración ciudadana es crucial para resolver este tipo de casos con rapidez.