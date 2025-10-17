México

Sandra Cuevas llama a atender basurero entre Iztapalapa y Tláhuac, cerca de casa hogar de niñas

La acumulación constante de desechos cerca de la Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac genera alarma por posibles afectaciones a la salud de menores

Por Jesús Tovar Sosa

Sandra Cuevas reportó que la
Sandra Cuevas reportó que la acumulación de basura en el punto es constante. Foto: (Captura de pantalla)

La política y empresaria Sandra Cuevas realizó un llamado público a las alcaldesas de Iztapalapa, Aleida Alavez, y de Tláhuac, Berenice Hernández, para atender y erradicar un basurero clandestino que se forma de manera constante en los límites de ambas demarcaciones, cerca de la Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Cuevas explicó que, durante una visita a la zona, detectó la existencia de un punto donde se acumulan residuos de forma ininterrumpida, tanto de día como de madrugada. Aunque personal de servicios urbanos acude diariamente a retirar los desechos, el lugar continúa funcionando como tiradero informal.

“Quiero hacer una recomendación y una solicitud muy respetuosa a las alcaldesas Berenice y Aleida, de la alcaldía Iztapalapa y de la alcaldía Tláhuac. Fíjense que hay este basurero, que se hace durante todo el día, durante toda la madrugada y al día siguiente vienen los de servicios urbanos y se llevan toda la basura, sin embargo, es un basurero que teneos que erradicar y lo tenemos que erradicar porque a unos pasos está una casa hogar”.

Sandra Cuevas señaló dicho depósito
Sandra Cuevas señaló dicho depósito como un foco de infección. Foto: (Captura de pantalla)

La exalcaldesa de Cuauhtémoc hizo énfasis en la cercanía del basurero con esta institución que alberga a menores de edad, lo cual representa un serio riesgo para su salud. “Es un foco de infección para las niñas que están en la casa hogar. Ojalá puedan ayudar, ojalá puedan escuchar”, expresó.

La presencia de tiraderos de basura a cielo abierto, como el señalado por Sandra Cuevas, representa una amenaza directa a la salud pública, especialmente para grupos vulnerables como niñas y niños. Estos sitios favorecen la proliferación de fauna nociva, como ratas, cucarachas y moscas, vectores de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dérmicas.

La descomposición de residuos orgánicos libera gases como metano y amoníaco, además de lixiviados que pueden filtrarse al subsuelo y contaminar fuentes de agua. En zonas urbanas densamente pobladas, esto puede traducirse en brotes infecciosos, malos olores persistentes y afectaciones al bienestar emocional de las comunidades cercanas.

Sandra Cuevas señaló la cercanía
Sandra Cuevas señaló la cercanía del basurero con una casa hogar. Foto: (Captura de pantalla)

El problema se agrava cuando estos basureros se encuentran cerca de escuelas, centros de salud o casas hogar, como en este caso. La exposición prolongada a residuos puede aumentar la incidencia de enfermedades respiratorias, especialmente en menores con sistemas inmunológicos en desarrollo.

Sandra Cuevas concluyó su mensaje reiterando su llamado a las autoridades locales para coordinar acciones que no solo incluyan la recolección diaria, sino estrategias de prevención, vigilancia y sanción para evitar que se sigan depositando residuos en el lugar.

Hasta el momento, las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac no han emitido una respuesta oficial al llamado.

