México

Reforma a la Ley de Amparo “no es una medida autoritaria” y agilizará los juicios en México: Sheinbaum

La presidenta aprovechó su explicación para respaldar las palabras del ministro en retiro Arturo Zaldívar respecto a estas modificaciones a esta medida legal

Por Diego Mendoza López

Sheinbaum dijo que la reforma
Sheinbaum dijo que la reforma es una republicación de las modificaciones que se realizaron a la Ley de Amparo en 2013. | Gobierno federal

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender las recientes modificaciones a la Ley de Amparo al decir que esta nueva reforma, impulsada principalmente por el ministro en retiro Arturo Zaldívar, no será una medida autoritaria y que, al contrario, agilizará la procuración de justicia y la resolución de caso en México

Información en desarrollo...

