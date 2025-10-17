Reforma a la Ley de Amparo “no es una medida autoritaria” y agilizará los juicios en México: Sheinbaum

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender las recientes modificaciones a la Ley de Amparo al decir que esta nueva reforma, impulsada principalmente por el ministro en retiro Arturo Zaldívar , no será una medida autoritaria y que, al contrario, agilizará la procuración de justicia y la resolución de caso en México

