Persecución deriva en aseguramiento de motocicletas robabas en Morelos

Persecución deriva en localización de motocicletas robadas. Cortesía Gobierno de Morelos

Una persecución policial en la colonia Tres de Mayo, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, concluyó con el aseguramiento de varias motocicletas robadas localizadas en el interior de un domicilio.

El operativo de seguridad contó con la intervención coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), quienes desplegaron acciones conjuntas para combatir el robo de vehículos en la región.

El operativo

El despliegue de las fuerzas de seguridad comenzó durante recorridos de vigilancia y prevención del delito en la calle Baja California de la mencionada colonia. Durante estas labores, los agentes observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta y portaba un arma de fuego entre sus pertenencias. Al indicarle que se detuviera, el individuo optó por huir, lo que dio inicio a una persecución por las calles del sector.

La persecución se extendió hasta la calle Nayarit, donde el sospechoso abandonó la motocicleta e ingresó a un domicilio. Los elementos policiales entraron tras él, pero el hombre logró escapar al saltar la barda de una vivienda contigua. En ese momento, los uniformados descubrieron en el interior del inmueble 11 motocicletas con evidentes signos de desvalijamiento, así como diversas partes, cascos, cuatro llantas de automóviles y diversas autopartes.

Tras verificar el estatus de los vehículos en la base de datos de Plataforma México, las autoridades confirmaron que todas las motocicletas tenían reporte de robo. Además de los vehículos, se aseguraron cascos, neumáticos y otros objetos relacionados, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía estatal quien continuará con las investigaciones para recabar más información y determinar la identidad de los responsables.

Este operativo evidencia la coordinación interinstitucional entre fuerzas locales y federales, enmarcada en las acciones para prevenir el delito y fortalecer la seguridad en Morelos. Las autoridades mantienen su compromiso de reforzar los operativos conjuntos para ofrecer condiciones de paz y bienestar a la población de la entidad.

En la entidad este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para combatir el robo de vehículos y desmantelar redes dedicadas a la comercialización ilegal de autopartes en la región. Los operativos de vigilancia se mantienen activos en zonas con mayor incidencia delictiva, con el objetivo de reducir los índices de robo y reforzar la presencia policial en colonias donde se han detectado bodegas clandestinas utilizadas para ocultar o desmantelar unidades robadas.