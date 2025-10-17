México

Persecución deriva en aseguramiento de motocicletas robabas en Morelos

La intervención coordinada de fuerzas federales y estatales permitió ubicar un inmueble clave en la colonia Tres de Mayo

Por Eduardo Marsan

Guardar
Persecución deriva en localización de
Persecución deriva en localización de motocicletas robadas. Cortesía Gobierno de Morelos

Una persecución policial en la colonia Tres de Mayo, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, concluyó con el aseguramiento de varias motocicletas robadas localizadas en el interior de un domicilio.

El operativo de seguridad contó con la intervención coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), quienes desplegaron acciones conjuntas para combatir el robo de vehículos en la región.

El operativo

El despliegue de las fuerzas de seguridad comenzó durante recorridos de vigilancia y prevención del delito en la calle Baja California de la mencionada colonia. Durante estas labores, los agentes observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta y portaba un arma de fuego entre sus pertenencias. Al indicarle que se detuviera, el individuo optó por huir, lo que dio inicio a una persecución por las calles del sector.

La persecución se extendió hasta la calle Nayarit, donde el sospechoso abandonó la motocicleta e ingresó a un domicilio. Los elementos policiales entraron tras él, pero el hombre logró escapar al saltar la barda de una vivienda contigua. En ese momento, los uniformados descubrieron en el interior del inmueble 11 motocicletas con evidentes signos de desvalijamiento, así como diversas partes, cascos, cuatro llantas de automóviles y diversas autopartes.

Tras verificar el estatus de los vehículos en la base de datos de Plataforma México, las autoridades confirmaron que todas las motocicletas tenían reporte de robo. Además de los vehículos, se aseguraron cascos, neumáticos y otros objetos relacionados, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía estatal quien continuará con las investigaciones para recabar más información y determinar la identidad de los responsables.

Este operativo evidencia la coordinación interinstitucional entre fuerzas locales y federales, enmarcada en las acciones para prevenir el delito y fortalecer la seguridad en Morelos. Las autoridades mantienen su compromiso de reforzar los operativos conjuntos para ofrecer condiciones de paz y bienestar a la población de la entidad.

En la entidad este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para combatir el robo de vehículos y desmantelar redes dedicadas a la comercialización ilegal de autopartes en la región. Los operativos de vigilancia se mantienen activos en zonas con mayor incidencia delictiva, con el objetivo de reducir los índices de robo y reforzar la presencia policial en colonias donde se han detectado bodegas clandestinas utilizadas para ocultar o desmantelar unidades robadas.

Temas Relacionados

Robo de MotocicletasGobierno de MorelosEmiliano ZapataSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana MorelosGuardia NacionalFiscalía General del Estado Morelosmexico-noticias

Más Noticias

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Los trabajos de los efectivos de seguridad llevó a que se incineraran estos espacios y quedaran a disposición del Ministerio Público en la entidad

Guardia Nacional destruye cerca de

Kenia López Rabadán pide que políticos informen si EEUU les retira su visa tras casos de gobernadores y legisladores

La presidenta de Cámara de Diputados consideró necesario transparentar los casos e impulsar la rendición de cuentas en este tema

Kenia López Rabadán pide que

Síndico de Atizapán de Zaragoza denuncia desvío de recursos por software ‘fantasma’

Desde 2023 el sistema pagado, está en modo de prueba

Síndico de Atizapán de Zaragoza

Apoyo de 1 millón 400 mil pesos en CDMX 2025: estas son las fechas de publicación de resultados

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México informó que serán al concluir el prerregistro

Apoyo de 1 millón 400

Aguinaldo INAPAM 2025: ¿Por qué no todos los adscritos lo recibirán?

Los 3 mil pesos no aplica para todos los adultos mayores con credencial de la institución

Aguinaldo INAPAM 2025: ¿Por qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional destruye cerca de

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Desmantelan red de drogas en España operada por traficantes mexicanos y colombianos

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

ENTRETENIMIENTO

Paty Sirvent presenta al nuevo

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

DEPORTES

El “Perro” Bermúdez alista su

El “Perro” Bermúdez alista su regreso a la narración rumbo al Mundial 2026

Rayados encara a Pumas con bajas sensibles para la Jornada 13 del Apertura 2025

Quiénes son los deportistas favoritos para ganar el Premio Nacional del Deporte 2025

Alberto del Río revela impactante anécdota con John Cena durante su paso por WWE

Thekla quiere que el ‘Triangle of Madness’ tenga sabor mexicano tras el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL