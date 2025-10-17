México

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

La nueva generación está conformada por cuatro niñas y su primer sencillo se estrenó este 17 de octubre

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @jeansjnsoficial)
(IG: @jeansjnsoficial)

Paty Sirvent, cantante, integrante original de Jeans y dueña del nombre ante el INDAUTOR, presentó al elenco de la nueva generación del grupo.

Se trata de cuatro niñas cuyos nombres aún no son revelados, pero que este 17 de octubre lanzaron su primer sencillo titulado: ¡Baila Jeans!.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el nuevo proyecto musical encabezado por Sirvent; sin embargo, la noticia dividió opiniones en redes sociales debido al conflicto que existe entre la cantante y sus excompañeras Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López por el uso del supuesto derivado: JNS.

(IG: @jeansjnsoficial)
(IG: @jeansjnsoficial)
  • “¿Es broma? Parece que Paty Lu no quedó conforme con su proyecto infantil y lo quiso combinar con JNS“.
  • "Éxito niñas!!!!! Disfrútenlo! Diviértanse!“.
  • “Cuiden a las niñas”.
  • "Cuarentones les recuerdo que son niña cuidemos nuestros comentarios aquí solo nos queda desearles una larga carrera y que disfruten esta etapa“.

¿Qué pasó entre Jeans y JNS?

Este 2025 resurgió la disputa por el nombre original de la agrupación noventera: Jeans. Esto luego de que Paty Sirvent publicó un comunicado donde anunció el nacimiento de una nueva generación.

La apertura de 'Jeans JNS
La apertura de 'Jeans JNS Oficial' en Instagram incrementa la incertidumbre sobre la nueva formación del grupo (IG)

“Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar (...) Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción”, dijo.

La noticia desató controversia en redes, pues en el comunicado se lee JNS, nombre que adoptaron algunas ex integrantes en 2015 para retomar el concepto, debajo de la palabra Jeans.

Esto desató rumores sobre un posible reencuentro, sin embargo, Bobo Producciones lo desmintió en redes.

Foto: Facebook/Grupo JNS.
Foto: Facebook/Grupo JNS.

“Se les informa que Bobo Producciones y el grupo JNS, integrado por Angie TaddeiRegina Murguía Melissa López, no tienen ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado el día 9 de octubre por Paty Sirvent en sus redes sociales”, se lee.

Eso no fue todo, la empresa de Ari Borovoy aclaró que la posición legal de JNS: “Es importante subrayar que Bobo ProduccionesAngieMelissa Regina se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa, reiterando que el nombre es una marca registrada, propiedad de la agrupación y que está legalmente protegida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)”.

La situación no paró ahí, pues Paty Sirvent respondió con otro comunicado, donde reiteró que es la única dueña del nombre original, así como sus derivados, incluido JNS, por lo que sus ex compañeras supuestamente no tienen derecho a utilizarlo.

Temas Relacionados

JeansJNSPaty Sirventmexico-entretenimiento

Más Noticias

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

A los detenidos también se les decomisó 10 kilos de presunta cocaína, la cual tiene un precio en el mercado de cerca de 2 millones 300 mil pesos

Caen dos del Cártel de

Día de Muertos 2025 en CDMX: cartelera oficial, fechas y actividades gratis en las 16 alcaldías

Te decimos todo lo que debes saber para que vivas este tradicional festejo al máximo

Día de Muertos 2025 en

Aumento de la Pensión IMSS 2025: ¿Quiénes reciben hasta 45% extra según Ley 73?

Te decimos quiénes califican, los requisitos y cómo realizar el trámite para acceder a este beneficio

Aumento de la Pensión IMSS

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

Grupo armado incendia vehículos para impedir avance de autoridades en la Pátzcuaro-Uruapan

Bloqueos en Michoacán tras ataque
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos del Cártel de

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia se muda y

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea en un show en vivo | Video

DEPORTES

Thekla quiere que el ‘Triangle

Thekla quiere que el ‘Triangle of Madness’ tenga sabor mexicano tras el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Este podría ser el once con el que América enfrente a Cruz Azul en el Clásico Joven

Kanji, luchadora de RevPro cumple sueño de participar en el Grand Prix de Amazonas del CMLL: “Mi primera impresión de la Arena México fue perfección”

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?