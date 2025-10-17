Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

(IG: @jeansjnsoficial)

Paty Sirvent, cantante, integrante original de Jeans y dueña del nombre ante el INDAUTOR, presentó al elenco de la nueva generación del grupo.

Se trata de cuatro niñas cuyos nombres aún no son revelados, pero que este 17 de octubre lanzaron su primer sencillo titulado: ¡Baila Jeans!.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el nuevo proyecto musical encabezado por Sirvent; sin embargo, la noticia dividió opiniones en redes sociales debido al conflicto que existe entre la cantante y sus excompañeras Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López por el uso del supuesto derivado: JNS.

¿Qué pasó entre Jeans y JNS?

Este 2025 resurgió la disputa por el nombre original de la agrupación noventera: Jeans. Esto luego de que Paty Sirvent publicó un comunicado donde anunció el nacimiento de una nueva generación.

“Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar (...) Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción”, dijo.

La noticia desató controversia en redes, pues en el comunicado se lee JNS, nombre que adoptaron algunas ex integrantes en 2015 para retomar el concepto, debajo de la palabra Jeans.

Esto desató rumores sobre un posible reencuentro, sin embargo, Bobo Producciones lo desmintió en redes.

“Se les informa que Bobo Producciones y el grupo JNS, integrado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, no tienen ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado el día 9 de octubre por Paty Sirvent en sus redes sociales”, se lee.

Eso no fue todo, la empresa de Ari Borovoy aclaró que la posición legal de JNS: “Es importante subrayar que Bobo Producciones, Angie, Melissa y Regina se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa, reiterando que el nombre es una marca registrada, propiedad de la agrupación y que está legalmente protegida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)”.

La situación no paró ahí, pues Paty Sirvent respondió con otro comunicado, donde reiteró que es la única dueña del nombre original, así como sus derivados, incluido JNS, por lo que sus ex compañeras supuestamente no tienen derecho a utilizarlo.