Mexicanos reaccionan a la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de la banda Kiss

Los fanáticos expresaron emotivos mensajes de despedida para el “Spaceman” original

Por Ignacio Izquierdo

Ace Frehley fue homenajeado por sus excompañeros de Kiss luego de la noticia de su muerte a los 74 años. (Foto: Dave Allocca / Starpix / Shutterstock)

La noticia del fallecimiento de Ace Frehley a los 74 años en Nueva Jersey sacudió al mundo del rock. Según un comunicado emitido por su familia, tuvieron la oportunidad de acompañarlo en sus últimos momentos:

“Tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo”, indicaron en el mensaje difundido.

Reconocido globalmente como el “Spaceman”, Ace Frehley fue pieza fundacional de KISS junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss en 1973, configurando uno de los fenómenos más icónicos de la historia del rock.

Caracterizados por su maquillaje inconfundible, trajes espectaculares y espectáculos que integraban pirotecnia y una fuerte carga teatral, la banda logró un impacto cultural que perduró a lo largo de más de cinco décadas, siendo finalmente incorporada al Rock & Roll Hall of Fame en 2014.

Se confirmó la muerte de Ace Frehley (2021), directed by D. J. VIOLA. Credit: A&E Television Networks / Album

La reacción de sus compañeros fundadores no se hizo esperar. En un comunicado, Gene Simmons y Paul Stanley expresaron:

“Devastados por la partida de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e insustituible durante algunos de los capítulos más formativos y fundamentales de la banda y su historia. Él es y siempre será parte del legado de KISS. Mis pensamientos están con Jeanette, Monique y todos los que lo amaron, incluidos nuestros fans alrededor del mundo”.

El legado artístico de Frehley se forjó principalmente en la etapa más influyente de la banda, integrando los primeros nueve discos de estudio de KISS hasta su primera salida en 1982. Regresó ocasionalmente, como en la grabación del disco Psycho Circus en 1998, del que posteriormente se distanció en 2002.

Más allá de su aporte al grupo, la carrera en solitario de Frehley incluyó nueve discos de estudio, una producción que reforzó su influencia en varias generaciones de guitarristas y entusiastas del género, consolidando su estatus como figura central en la evolución del rock.

Los mexicanos se despiden de Ace Frehley

(Richard Perry/The New York Times)
(Richard Perry/The New York Times)

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes de despedida. Resalta algunos, como el escrito por el internauta @PPCarreto, quien escribió en X:

“En los años 90 Kiss reunió a la banda original y volvió al maquillaje. Se programó una gira mundial que pasó por México en 1997. En 1999 regresaron con disco nuevo, Psycho Circus. Hoy Ace Frehley, el Spaceman, vuela alto y deja una huella imborrable en la música rock. Shock Me!“.

La cuenta de X “@LXSPROHIBIDXSMX”, expresó: Qué dolorosa noticia. Despedimos a la leyenda de la guitarra, Ace Frehley, el Spaceman de Kiss. Su estilo único e inconfundible dejó una marca eterna en el rock and roll. Gracias por la música que nos diste, Ace. Tu legado vivirá en cada riff. Porque la música nos une".

“Otra maldita desgracia este 2025. FALLECIÓ ACE FREHLEY, el Spaceman original, ha regresado a su planeta original. Influencia para millones que gracias a él se motivaron para empuñar una guitarra y tomar el sendero del Rock. ROCK IN POWER!”, manifestó el usuario “Ivan Nieblas El Patas”.

Ace FrehleyKissmexico-entretenimiento

