Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

Dos personas fueron detenidas por su probable participación en el homicidio

Por Ale Huitron

El abogado fue atacado a tiros cuando se encontraba en Ciudad Judicial. Foto: RRSS

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México, informó que serán analizados los casos que llevaba David Cohen como parte de su labor como abogado para hacer una revisión exhaustiva del caso y esclarecer su asesinato.

Durante conferencia de prensa realizada este jueves junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal también detalló que si bien los escoltas del abogado no tienen la calidad de investigados, se llevará a cabo una investigación profunda respecto de los elementos implicados en el hecho.

“Vamos a ser muy exhaustivos en relación a la investigación, eso implica que podamos analizar cuáles eran los casos que este abogado llevaba”, aseguró.

Cabe señalar que Cohen fue representante legal de diversas figuras públicas, como Sebastián Rulli, Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas y el exjugador Salvador Carmona.

El hombre de aproximadamente 40 años recibió los primero auxilios (X/@Gposiadeoficial)

Alcalde también reiteró la manera en que se llevó a cabo el ataque armado en contra del abogado, ocurrido el pasado 13 de octubre en la colonia Doctores y que le causó la muerte horas después.

“El ataque fue dirigido, fue un ataque donde participaron dos personas, ambas portaban armas de fuego (y) llegaron a bordo de una motocicleta. Descendieron y se aproximaron al lugar realizando detonaciones de arma de fuego, hiriendo al abogado, de acuerdo con los análisis de necropsia, en la ingle y en el cráneo", detalló la fiscal general.

Por este caso fue detenido Héctor “N”, de 18 años de edad, al ser interceptado por un agente de la Policía de Investigación (PDI) en el lugar de los hechos.

El sujeto declaró que no fue el responsable de accionar el arma en contra del abogado, sino que estaba encargado de realizar acciones de vigilancia en la zona y que su compañero habría sido el responsable del ataque directo.

El joven de 18 años fue detenido en el sitio. (FGJ-CDMX)

Luego de la agresión armada, en la que autoridades identificaron a dos implicados, tanto el joven de 18 años como el abogado fueron llevados a hospitales.

Horas después se informó que David Cohen se encontraba muy grave ante los reportes de su muerte, sin embargo, el 14 de octubre la Fiscalía de CDMX informó que el abogado había fallecido durante las primeras horas de ese día.

Este miércoles también fue capturado Donovan “N”, quien presuntamente estaría implicado en el asesinato del abogado. Su aprehensión se efectuó luego de trabajos de investigación e inteligencia con apoyo de operadores de los Centros de Comando y Control (C2).

Es el segundo sujeto capturado (X/@PabloVazC)

Este jueves Héctor “N” fue dado de alta luego de recibir atención médica, por lo que las autoridades capitalinas ejecutaron la orden de aprehensión en su contra. En tanto, las investigaciones para esclarecer el asesinato del abogado continúan.

Mexicanos reaccionan a la muerte

A un mes de la

El superalimento crujiente que regula

¿Cómo puedo sacar mi dinero

Él es Isra Punk, novio
Internas hacen transmisión en vivo

Mexicanos reaccionan a la muerte

La polémica publicación de Isaías

