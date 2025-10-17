Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

Adal Ramones es el conductor principal del reality. (@adalramones, Instagram)

Las recientes emisiones de La Granja VIP, bajo la conducción de Adal Ramones, han generado una ola de críticas dirigidas tanto a TV Azteca como a la producción del programa. Las reacciones, ampliamente difundidas en redes sociales, señalan deficiencias en el desempeño del presentador y reportan diversas fallas técnicas que han entorpecido el desarrollo de las galas.

Varios usuarios manifestaron su inconformidad respecto a la explicación que Adal Ramones brinda sobre mecanismos esenciales del reality, entre ellos, el proceso para asignar puntos de nominación y el uso apropiado de herramientas que otorgan ventajas a los participantes, conocidos como “granjeros”. Fan aseguran que el conductor ha mostrado dudas al precisar las reglas, situación que lleva a la confusión tanto de los participantes como del público que sigue el programa.

(TikTok La Granja VIP)

Los fanáticos, que siguen entusiasmados con la competencia de La Casa de los Famosos México, han manifestado en redes sus ganas de que Adal sea reemplazado por otro conductor más familiarizado con el formato. Hay muchos nombres que circulan por internet, pero dos que destacan por encima de los demás: Capi Pérez y Rafael Mercadante.

La “regañiza” que le habrían puesto a Adal Ramones

Ellos son los 16 participantes de la Granja VIP México. (La Granja VIP México, Facebook)

Ante la situación de “torpeza”, Adal Ramones fue convocado inmediatamente a una reunión con los responsables del formato, aseguró Flor Rubio, crítica del programa y colaboradora de TV Azteca. La periodista detalló en su espacio “Dulce y Picosito” que al concluir la transmisión, Adal se despidió del equipo y comunicó que debía asistir a una junta con la producción:

“Obviamente él estaba dando la cara y en cuanto terminó el programa él entró a una junta con producción. ¿Qué pasó en la junta? No sé, porque yo salgo corriendo, no me quedo a la junta de producción. Pero sí, en cuanto se terminó el programa se despidió de nosotros y dijo: ‘voy a una junta con producción’”.

La comunicadora explicó que el propósito de estas reuniones se centra en analizar los errores identificados durante la gala y establecer soluciones inmediatas para las emisiones siguientes.

En relación con la posibilidad de llamados de atención al equipo, Rubio indicó que, si bien no ha sido testigo de regaños, es factible que estos existan, considerando que la televisora busca asegurar el éxito del proyecto. “Me preguntan si ha habido regaños en las juntas. Seguramente sí. Yo no estoy en las juntas, pero seguramente pasa como en todas las producciones que tienen ganas de salir adelante. La Granja VIP tiene una gran motivación, y esa es que tiene éxito”, sostuvo la especialista en espectáculos.