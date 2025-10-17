México

Falsas versiones: niegan reunión entre el abogado David Cohen y el magistrado Rafael Guerra

La Fiscalía de la CDMX sigue diversas líneas de investigación sobre el crimen

Por Eduardo Marsan

Guardar
Foto: RRSS
Foto: RRSS

Autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México aclararon que no existió ningún encuentro entre el abogado David Cohen y el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, luego de que circularan rumores sobre una reunión que supuestamente tenía fines judiciales o políticos, instantes previos a su asesinato.

Aclaración oficial

El PJCDMX señaló que el magistrado Guerra estaba ocupado en reuniones de trabajo con representantes sindicales y del órgano de administración durante el tiempo en que David Cohen se encontraba en el edificio. El abogado asistió por trámites profesionales ante otro magistrado, sin mantener contacto con el presidente del tribunal.

La oficina de comunicación del Poder Judicial reafirmó que “no hubo cita, ni encuentro informal, ni conversación entre Cohen y Guerra Álvarez”, desmintiendo así la información que se había difundido en medios de comunicación y redes sociales.

Rafael Guerra Álvarez
Rafael Guerra Álvarez

Otras opiniones

Organizaciones como la Asociación Mexicana por la Transparencia Judicial (AMTJ) aseguraron que los rumores carecen de fundamento y podrían formar parte de intentos por cuestionar la transparencia del tribunal en el marco de la reciente reforma judicial.

Por su parte, la Asociación de Abogados Litigantes del Valle de México (AALVM) opinó que el occiso sostuvo una reunión con otro magistrado únicamente por motivos institucionales, sin relación con Rafael Guerra.

Cabe decir que difundir información falsa puede generar percepciones erróneas sobre pactos ocultos o acuerdos no oficiales, coincidió María Eugenia Salgado, presidenta de la Fundación Justicia y Legalidad Ciudadana (FJLC), destacó que la estrategia del Poder Judicial es mantener la transparencia y la colaboración interinstitucional, lo que contradice los rumores difundidos.

Sin evidencia

Hasta el momento, no se ha presentado prueba alguna que refute las afirmaciones difundidas respecto al supuesto encuentro, no obstante, fuentes cercanas al tribunal reiteraron que la presencia del jurista tuvo únicamente fines administrativos, y que no existe solicitud de audiencia ni registro de interacción con el magistrado presidente quien es reconocido por impulsar la digitalización de procesos, promover políticas con perspectiva de género y fortalecer la coordinación con la Fiscalía capitalina.

También cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya detuvo a dos personas, Héctor “N” y Donovan “N”, -presuntos autores materiales-, que estarían ligados con el crimen en contra del citado consejero quien fungió como representante legal de diversas figuras públicas del espectáculos, los deportes y el sector empresarial. La Fiscalía local indicó que hay diversas líneas de investigación sobre lo acontecido el pasado 13 de octubre en la denominada “Ciudad Judicial”.

Temas Relacionados

David CohenMagistrado Rafael GuerraPoder JudicialFiscalía CDMXCiudad Judicialmexico-noticias

Más Noticias

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

A los detenidos también se les decomisó 10 kilos de presunta cocaína, la cual tiene un precio en el mercado de cerca de 2 millones 300 mil pesos

Caen dos del Cártel de

Día de Muertos 2025 en CDMX: cartelera oficial, fechas y actividades gratis en las 16 alcaldías

Te decimos todo lo que debes saber para que vivas este tradicional festejo al máximo

Día de Muertos 2025 en

Aumento de la Pensión IMSS 2025: ¿Quiénes reciben hasta 45% extra según Ley 73?

Te decimos quiénes califican, los requisitos y cómo realizar el trámite para acceder a este beneficio

Aumento de la Pensión IMSS

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

Grupo armado incendia vehículos para impedir avance de autoridades en la Pátzcuaro-Uruapan

Bloqueos en Michoacán tras ataque
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos del Cártel de

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

ENTRETENIMIENTO

Paty Sirvent presenta al nuevo

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

DEPORTES

Thekla quiere que el ‘Triangle

Thekla quiere que el ‘Triangle of Madness’ tenga sabor mexicano tras el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Este podría ser el once con el que América enfrente a Cruz Azul en el Clásico Joven

Kanji, luchadora de RevPro cumple sueño de participar en el Grand Prix de Amazonas del CMLL: “Mi primera impresión de la Arena México fue perfección”

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?