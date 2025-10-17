México

Desmantelan red de drogas en España operada por traficantes mexicanos y colombianos

El modus operandi de los delincuentes era usar contenedores y maquinaria industrial para esconder las grandes cantidades de droga que movían desde Madrid o Valencia

Por Diego Mendoza López

La Policía Nacional de España desmanteló una red internacional de narcotráfico integrada por ciudadanos colombianos, mexicanos y españoles que utilizaba el país europeo como centro logístico para distribuir cocaína en toda Europa.

En el operativo —coordinado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional— fueron detenidas 12 personas en Madrid, Valencia, y Talavera de la Reina (Toledo). Así mismo, se decomisaron más de mil 200 kilos de cocaína y 368 kilos de metanfetamina escondidos dentro de maquinaria pesada.

De acuerdo con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO) Central, la organización estaba dirigida por dos colombianos, padre e hijo, responsables de introducir la droga por vía marítima. En tanto, cuatro ciudadanos mexicanos se encargaban de la custodia, seguridad y almacenamiento de los estupefacientes en territorio español.

Finalmente, tres intermediarios colombianos actuaban como enlaces dentro de España, lo cual conectaba los puntos de almacenaje con rutas de distribución hacia el norte y el este del país.

¿Cómo operaba la red internacional de tráfico de drogas?

El grupo criminal había diseñado un sistema sofisticado para ocultar la cocaína dentro de grúas industriales y maquinaria de gran tonelaje que llegaban a naves en Cenicientos, Madrid, propiedad de un empresario español considerado el jefe logístico de la red. Desde allí, las grúas eran trasladadas hasta una nave en Talavera de la Reina.

La investigación también permitió detectar fincas aisladas en la sierra de Madrid y en Ávila, las cuales servían como centros intermedios para el almacenamiento y la distribución de droga. Desde una finca en La Adrada (Ávila), una furgoneta con 30 kilos de cocaína fue interceptada rumbo a Valencia, ciudad utilizada por la red como enclave logístico para embarques marítimos hacia el Mediterráneo y el sur de Europa.

La presunta conexión con la mafia italiana

Durante el operativo, los agentes confirmaron la presencia de un miembro activo del clan Amato-Pagano, una facción de la Camorra napolitana y acusado de actuar como enlace entre los narcotraficantes latinoamericanos y la red italiana. Según fuentes policiales, esta cooperación permitió canalizar cargamentos hacia Italia utilizando el mismo método de ocultamiento dentro de maquinaria industrial.

El juez de la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión preventiva de los principales implicados por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Las autoridades españolas destacaron que se trata de “uno de los mayores golpes al narcotráfico industrializado en Europa”, no solo por la magnitud de la droga incautada, sino por la complejidad técnica del entramado criminal.

Implicaciones para México y Europa: la criminalidad en ascenso

La participación de ciudadanos mexicanos en esta red confirma el creciente alcance internacional del crimen organizado vinculado a México, con presencia ya consolidada en Europa. En años recientes, la policía española también ha detenido a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Cataluña, implicados en secuestros y tráfico de drogas.

La operación, aún abierta, podría derivar en nuevas detenciones y revelar conexiones adicionales con estructuras criminales en América Latina e Italia. Autoridades españolas consideran que la cooperación internacional entre cuerpos policiales será clave para seguir desarticulando estas alianzas trasnacionales dedicadas al tráfico de cocaína y metanfetaminas hacia Europa.

