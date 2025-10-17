México

“Es su libertad sexual”: Javier Ceriani defiende a Cazzu tras críticas de Pati Chapoy por usar poca ropa en sus shows

La conductora de Ventaneando lanzó mordaz crítica hacia la argentina

Por Zurisaddai González

Pati Chapoy demeritó la carrera
Pati Chapoy demeritó la carrera de Cazzu, asegurando que su éxito se debe a Nodal. (Captura de pantalla/CUARTOSCURoO)

Javier Ceriani arremetió contra Pati Chapoy luego de la crítica que la titular de Ventaneando hizo sobre Cazzu, ex pareja de Christian Nodal.

Durante su programa del 16 de octubre, Ceriani acusó a Chapoy de “difamar y desprestigiar” a la artista argentina, quien actualmente se encuentra en México como parte de su gira Latinaje Tour.

Según el conductor, Pati Chapoy habría puesto en duda el éxito de la intérprete de “Nena Trampa”, asegurando que sus conciertos no se llenarían, algo que —afirmó Ceriani— quedó desmentido tras el “sold out” de sus presentaciones.

“Señores, Pati Chapoy aseguraba que Cazzu no iba a llenar los estadios y los conciertos en México. Finalmente, cuando todo se convirtió en sold out, le tapó la boca a ella (...) Pati Chapoy desprestigia, difama y ensucia a Cazzu”, dijo Javier Ceriani en su emisión del 16 de octubre.

La periodista aplaudió el éxito
La periodista aplaudió el éxito de la argentina tras el estreno de su nueva canción. |Crédito: cazzu - Infobae México

¿Qué dijo Chapoy de Cazzu?

Durante una reciente emisión de Ventaneando, Pati Chapoy compartió su opinión sobre el éxito de Cazzu en México, sugiriendo que la cantante argentina habría usado su ruptura con Christian Nodal como estrategia mediática.

“A mí sí me gustaría aclarar que mucho del éxito actual de Cazzu, obviamente tiene mucho que ver el que ella permanentemente está utilizando esa información falsa en contra de Christian Nodal para levantar el morbo con todas las jovencitas, porque sé que fueron más jovencitas que adultos al show, para que vayan y ella tenga un éxito”, dijo la conductora.

(Captura Ventaneando // IG: @cazzu)
(Captura Ventaneando // IG: @cazzu)

Chapoy agregó que Cazzu “se está equivocando muchísimo” y que con esa actitud estaría “perjudicando a su hija”, señalando que no valía la pena usar el escándalo para llenar presentaciones.

Asimismo, en alguna parte, la conductora detalló: “Me dicen que el concierto de ayer de Cazzu estuvo raro, en el sentido de que se tardó en saludar, en el sentido de que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea. ¿Es cierto?”.

Ceriani responde con todo: “Déjala en paz, Pati, déjala trabajar”

La respuesta de Javier Ceriani fue contundente. En su programa, el periodista argentino acusó a Pati Chapoy de difundir información falsa y de fomentar xenofobia contra Cazzu, a quien defendió como una mujer “libre y sensual”.

Javier Ceriani aseguró que el
Javier Ceriani aseguró que el mánager de Nodal ideó una campaña contra Cazzu. (Foto: Javier Ceriani, YouTube)

“Encuerada se la pasa Thalía, Paulina Rubio y Ninel Conde. Cazzu estaba sensual, porque su música es sensual, porque es su libertad sexual. Dejate de joder, Pati, déjala trabajar, déjala en paz”, afirmó y agregó:

“No está desnuda Cazzu, está sensual, señora”, dijo el argentino en tono irónico.

El enfrentamiento ha dividido opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios apoyan la defensa de Ceriani hacia Cazzu, mientras otros consideran que el tono del periodista fue excesivo.

