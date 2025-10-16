Escoltas del abogado David Cohen declaran tras homicidio en Ciudad Judicial; aseguran no haberse dado cuenta que lo vigilaban

El abogado David Cohen junto a Sebastián Rulli, uno de los artistas al que representó. (CUARTOSCURO)

Los escoltas privados de David Cohen, abogado asesinado frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México, declararon ante el Ministerio Público sobre lo sucedido el pasado lunes. El caso ha puesto bajo el foco el papel de los guardaespaldas y la seguridad privada en situaciones de alto riesgo.

Declaran escoltas: “No se dieron cuenta” que vigilaban a Cohen

Los dos escoltas de David Cohen afirmaron en sus testimonios que “no se dieron cuenta” de que debían resguardar al litigante, mientras uno abría la puerta del auto y el otro realizaba revisiones externas. Ambos pertenecen a una empresa privada radicada en el Estado de México. Sus declaraciones no mencionan ninguna advertencia de amenaza o intimidación previa, ni por parte del propio Cohen ni de su familia. Los agentes contaban con autorización para portar armas, aunque no intentaron utilizar su equipo durante el ataque.

Tras los disparos, de acuerdo con las declaraciones, uno de los escoltas interrogó al agresor, mientras el otro solicitó apoyo médico y auxilió a Cohen. Ninguno de los dos pudo reaccionar de manera efectiva para evitar la agresión.

Detención de un segundo implicado y avance de investigaciones

En seguimiento a la investigación, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, reportó la captura de un presunto segundo responsable por el homicidio de David Cohen. El detenido, identificado como Donovan “N”, ya se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre el móvil y posibles implicaciones profesionales o personales del atentado.

David Cohen fue atacado a tiros en las inmediaciones del Poder Judicial el 13 de octubre. (@anahi, Instagram / Cohen Medina Chavéz)

La fiscalía confirmó que Cohen, de 48 años, fue atacado a disparos en las inmediaciones de la sede judicial. Aunque recibió atención médica tras el ataque, falleció más tarde en un hospital privado. Elementos de la Policía de Investigación detuvieron en el lugar a un joven de 19 años, identificado como Héctor “N”, quien habría intentado escapar tras el hecho.

Perfil público y casos de alto impacto

David Cohen Sacal era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), especializado en litigio civil y corporativo. Se convirtió en figura conocida por asesorar casos vinculados con personajes del espectáculo. Según la periodista Ana María Alvarado, el abogado llevaba asuntos activos relacionados con Anahí, así como para Maite Perroni, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano.

“Apenas hablé con él porque también estaba trabajando para Anahí, me contactó por temas de imagen. Era buena persona, con tres hijos pequeños. Qué pena lo que estamos viviendo”, compartió Alvarado en su canal de YouTube.

El nombre de Cohen figura además en procesos de alto perfil, como la representación de Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, o asesorías a celebridades como Sebastián Rulli —en un caso por uso de imagen— y Cecilia Galliano —durante una disputa legal patrimonial—.

Al sitio acudieron agentes de seguridad (X/@Gposiadeoficial)

Entorno de inseguridad y reacciones

Tras el crimen, diversas voces del entorno legal y artístico lamentaron el ataque y cuestionaron el nivel de protección que reciben los abogados expuestos a conflictos mediáticos o de alto impacto. En el gremio circula la pregunta sobre si las medidas de seguridad privada son suficientes para prevenir atentados directos. Mientras tanto, las indagatorias buscan esclarecer quién o quiénes habrían ordenado el asesinato, y si este guarda relación con los casos que Cohen defendía.

Los registros del despacho CMCH y testimonios de sus alumnos en la Universidad Iberoamericana señalan que Cohen mantenía reputación de profesionalismo y discreción. Aún no existen declaraciones públicas de Anahí respecto a los hechos, aunque fuentes consultadas subrayan que el abogado continuaba en activo en su representación.