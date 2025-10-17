México

Cómo reducir la Presión Arterial con remedios de la abuela y plantas medicinales

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para controlar la hipertensión

Por Lorna Huitrón

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para controlar la hipertensión

La presión arterial alta, o hipertensión, afecta a millones de personas en el mundo y es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Aunque los tratamientos médicos son fundamentales en muchos casos, existe un creciente interés por los remedios naturales y tradicionales que pueden complementar la terapia médica.

Entre ellos, destacan los populares “remedios de la abuela”, basados en hierbas y plantas medicinales que han sido utilizadas por generaciones.

Hierbas naturales que ayudan a reducir la presión arterial

Te presentamos hierbas naturales respaldadas tanto por la medicina tradicional como por estudios recientes, que pueden contribuir a mantener la presión arterial en niveles saludables:

La hipertensión puede ser manejada no solo con tratamiento médico, sino también con remedios naturales y tradicionales que apoyan la salud del corazón

🔹 Ajo: considerado uno de los remedios naturales más potentes, el ajo mejora la circulación sanguínea y ayuda a reducir la presión arterial. Su compuesto activo, la alicina, tiene efectos vasodilatadores y antiinflamatorios.

🔹 Hibisco: muy popular en infusión, el hibisco relaja los vasos sanguíneos y tiene un efecto hipotensor suave pero efectivo. También es rico en antioxidantes.

🔹 Albahaca: más que una especia, esta planta tiene propiedades relajantes sobre los vasos sanguíneos, lo que favorece una presión arterial más baja.

🔹 Espino al mar: aunque menos conocido, este fruto apoya la salud del corazón y es rico en ácidos grasos, flavonoides y antioxidantes esenciales.

🔹 Canela: común en postres y bebidas, la canela ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que influye positivamente en la presión arterial.

🔹 Perejil: este ingrediente cotidiano es rico en antioxidantes y vitamina C, ayudando a proteger el sistema cardiovascular.

🔹 Semillas de apio: son un diurético natural, lo que favorece la eliminación de líquidos y reduce la presión sobre las arterias.

🔹 Jengibre: con propiedades antiinflamatorias y estimulantes de la circulación, el jengibre es una raíz valiosa para la salud arterial.

🔹 Cardamomo: esta especia no solo da sabor a los platillos orientales; también es un antioxidante y diurético natural que puede mejorar la circulación.

La hipertensión puede ser manejada no solo con tratamiento médico, sino también con remedios naturales y tradicionales que apoyan la salud del corazón

Un regreso a la naturaleza

Aunque estos remedios no sustituyen la atención médica, muchos profesionales de la salud coinciden en que pueden ser un excelente complemento a una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Incorporar estas plantas a la rutina diaria —en infusiones, comidas o suplementos naturales— puede marcar una diferencia notable en la prevención y manejo de la hipertensión.

Antes de iniciar cualquier tratamiento natural, es importante consultar con un médico, especialmente si ya se está tomando medicación para la presión arterial. La combinación de sabiduría ancestral y evidencia científica es hoy una aliada poderosa en el cuidado de la salud cardiovascular.

