México

Zonas arqueológicas y cuotas migratorias: estos son los aumentos en la Ley Federal de Derechos

El sector de telecomunicaciones también experimentará modificaciones

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Entre los cambios más recientes,
Entre los cambios más recientes, se amplió el cobro por servicios migratorios extraordinarios a todos los vuelos no regulares (Jovani Pérez/Infobae México)

El Senado de la República recibió las minutas que proponen reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Derechos, integradas en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2026.

Las nuevas cuotas migratorias fueron modificadas con un ajuste del 14.2% para visitantes sin permiso de trabajo, la aplicación del 100% para residentes temporales permanentes y un descuento del 50% en situaciones específicas como unidad familiar, oferta de empleo nacional e invitaciones culturales.

Entre los cambios más recientes, se amplió el cobro por servicios migratorios extraordinarios a todos los vuelos no regulares y se eliminaron las excepciones para aeronaves privadas sin fines de lucro, que ahora solo se mantienen para protección civil y ambulancias aéreas.

Además, se establecieron nuevos cobros por autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura y por la emisión del formato de autorización de salida de menores al extranjero.

FOTO DE ARCHIVO-Turistas abandonan el
FOTO DE ARCHIVO-Turistas abandonan el Icon of the Seas de Royal Caribbean, el crucero más grande del mundo, tras llegar al Puerto de Cruceros Costa Maya, en la localidad de Mahahual, estado de Quintana Roo, México. 6 de febrero de 2024. REUTERS/Paola Chiomante

En cuanto a la cobertura de costos, las cuotas se ajustaron para cubrir los gastos derivados de la prestación de servicios en áreas sanitaria, aeronáutica, fitosanitaria y zoosanitaria.

El sector de telecomunicaciones también experimentará modificaciones, ya que se adecuarán los derechos por el uso del espectro radioeléctrico con el objetivo de ampliar la cobertura y el acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Por último, en el ámbito financiero, se implementarán ajustes en la regulación y control de los servicios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las entidades financieras, incluyendo cambios en los derechos por el estudio y trámite de solicitudes de inscripción de valores, la inscripción misma y la supervisión de emisoras simplificadas en el Registro Nacional de Valores.

Senado se alista para avalar la Ley de Derechos 2026

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, detalló que los proyectos legislativos fueron remitidos por la Cámara de Diputados.

La minuta relativa a la Ley Federal de Derechos propone una actualización de las cuotas correspondientes a los servicios que el Estado ofrece en el ejercicio de sus funciones de derecho público. Asimismo, se plantea revisar los montos aplicables por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación.

Entre los principales objetivos de la reforma al Código Fiscal de la Federación se encuentra el fortalecimiento de las herramientas para combatir la emisión y el uso de comprobantes fiscales falsos. Para ello, la propuesta contempla dotar a la autoridad fiscal de nuevos medios de prevención, así como la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas.

Además, se prevé ampliar las facultades de comprobación de la autoridad, junto con la posibilidad de restringir o cancelar el certificado de sello digital cuando se detecten irregularidades.

La iniciativa también introduce nuevos tipos penales orientados a enfrentar los esquemas y conductas diseñados para evadir o reducir el pago de impuestos. De este modo, se busca cerrar los vacíos legales que han permitido la proliferación de prácticas ilícitas en materia fiscal.

Temas Relacionados

Ley Federal de DerechosSenadoLey de Ingresosmexico-noticias

Más Noticias

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Los hechos ocurrieron en cuatro puntos del municipio de Cajeme

Jornada violenta en Sonora deja

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cómo saber cuándo inicia mi capacitación laboral?

El programa va dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Recuerdan filtración de llamada telefónica entre Sergio Mayer Mori y su ex Natalia Subtil

El integrante de “La Granja” sigue dando de qué hablar

Recuerdan filtración de llamada telefónica

Diputados discuten impuestos saludables, oposición señala una carga excesiva para el contribuyente

Aunque autoridades sanitarias y legisladores destacan que el objetivo es reducir el consumo de bebidas azucaradas se desconoce si ese recaudo se destinará a la salud

Diputados discuten impuestos saludables, oposición

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Lolita Cortés revela su nombre real

La Granja VIP en vivo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Sonora deja

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

ENTRETENIMIENTO

Recuerdan filtración de llamada telefónica

Recuerdan filtración de llamada telefónica entre Sergio Mayer Mori y su ex Natalia Subtil

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Fans de La Bea juran “venganza” contra los “musculosos” que la nominaron en La Granja VIP: “Con la niña no”

Federica Quijano temió que le quitaran a sus hijos por su orientación sexual: “Tiene que haber un papá”

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo emocionan a los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy al ritmo de Las Guerreras K-Pop

DEPORTES

Chivas retira jersey de Omar

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Este es el jugador ex campeón con Cruz Azul que fue atacado y recibió un balazo en la pierna

El luchador mexicano Andrade habría violado cláusula de WWE tras debut en AEW

Checo Pérez podría asistir al Gran Premio de México 2025: esto es todo lo que se sabe