Tras comunicado de Nodal sobre Inti, Cazzu reitera en concierto: “No recibo ayuda”

Julieta Cazzuchelli rechazó la versión emitida por el abogado de Christian Nodal sobre la manutención de su hija

Por Cinthia Salvador

Julieta Cazzuchelli lanzó contundente respuesta
Julieta Cazzuchelli lanzó contundente respuesta al comunicado emitido por el abogado de Christian Nodal sobre la manutención de su hija. (YouTube)

Durante su segundo concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Cazzu reafirmó que cría sola a su hija y negó recibir apoyo del padre de Inti, Christian Nodal, en respuesta directa al comunicado emitido por el abogado del cantante mexicano.

Julieta Cazzuchelli se mostró conmovida por la respuesta del público mexicano. En ese escenario, la cantante argentina dedicó palabras específicas a “todas las mamás que crían solas a sus hijos”. Frente a un auditorio lleno, aseguró: “Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”. Esta declaración surgió tras el reciente comunicado de César Muñoz, abogado de Nodal, quien sostuvo que su cliente supuestamente cumple con las obligaciones legales y económicas para la manutención de la hija que comparte con Cazzu.

El sonorense, a través de su defensa, afirmó que las aportaciones económicas a favor de su hija suman varios millones de pesos mexicanos. Además, indicó que existen comprobantes oficiales que respaldan esas transferencias y que la cantidad aportada incluso supera los mínimos exigidos por la Ley Argentina. Pese a estos argumentos, Cazzu cuestionó la veracidad del apoyo recibido y enfatizó su papel como madre soltera ante la audiencia.

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La
CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La artista argentina explicó además el impacto personal de la situación, señalando que la maternidad en solitario a menudo se acompaña de múltiples desafíos. Ante el público, expresó: “Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”. Remarcó que sus declaraciones no responden a conflictos de pareja, sino a su experiencia como madre: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”.

Durante la interpretación de su tema “Inti”, la cantante mencionó que las madres en situaciones similares necesitan visibilidad, al considerar que “esta lucha es de todas nosotras”. Además, reconoció que momentos difíciles irrumpen en instantes de alegría, pero subrayó que compartir sus vivencias es una forma de acompañar a otras mujeres que enfrentan circunstancias comparables.

Cazzu lanza mensaje tras ataques de Nodal. (Tiktok: Cazzuglobal)

Hacia el final de su intervención, Cazzu resaltó el papel de la música y la familia como formas de aliviar la tristeza y la injusticia, indicando que “encontrar un bálsamo en nuestros hijos y en la música” permite continuar adelante. Las reacciones del público reflejaron el respaldo a la artista, quien eligió convertir el escenario en un espacio para visibilizar la maternidad, la resiliencia y la unión femenina.

