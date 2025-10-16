Se registra ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en Sinaloa

El alcalde de Elota fue atacado por sujetos que aún no han sido identificados (especial)

Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa fue objeto de un ataque armado mientras viajaba sobre la carretera Culiacán-Mazatlán.

Hasta el momento Millán no ha salido a dar declaraciones, sin embargo, se presume que no resultó lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió a la altura del kilómetro 140 de la carretera federal, cuando Millán iba de regreso de una reunión con el secretario de Gobierno, Feliciano Castro Meléndez. Sujetos armados interceptaron su camioneta y dispararon contra el vehículo blindado.

Tras los hechos se informó que se llevó a cabo un despliegue de fuerzas de seguridad estatales, por lo que la zona permanece resguardada mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado en su perfil de la red social X, en el que informaron que el alcalde se encuentra bien, aunque contradice a las versiones inicialmente publicadas, pues menciona que en realidad los disparos fueron lanzados al aire.

“La #SSPSinaloa informa que, este 15 de octubre de 2025, se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire, logrando eludirlos”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento se siguen investigando las posibles causas del ataque contra el alcalde del municipio de Elota, que en otras ocasiones ha sido criticado tanto en redes sociales como por el mismo gobierno estatal de Ricardo Rocha Moya por los lujos que ha mostrado durante su administración.

¿Quién es Richard Millán?

El alcalde ha sido blanco de críticas en distintas ocasiones (especial)

Richard Millán es un político mexicano militante del partido Movimiento Ciudadano, que asumió el cargo de alcalde del municipio de Elota el pasado 1 de octubre de 2024 y ha sido criticado en múltiples ocasiones por usuarios de redes sociales.

En enero de de este año una fotografía circuló en redes mostrando a Richard Millán sentado en una silla de estilo barroco, aparentemente tapizada en terciopelo azul, lo que atrajo diversas críticas.

Además, Millán también fue criticado por un viaje que realizó a París, pues habitantes del municipio afirmaron que el lugar se encontraba en una situación crítica de inseguridad.

Por otra parte, se dio a conocer que al buscar su historial académico, no es posible encontrar la cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas, y aunque asegura haber cursado una licenciatura, tampoco ha especificado cuál es.