“Que le de vergüenza”: Cazzu revela el tierno tatuaje que quiere hacerse en honor a Inti

Cazzu organizó un viaje especial junto a su hija, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal. (cazzu / Instagram)

La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus fans al revelar los tatuajes que marcan su vida y carrera musical. Entre risas y nostalgia, la rapera compartió historias personales, significados ocultos y futuros planes para inmortalizar a su hija Inti en su piel.

Un tatuaje especial para Inti

En la entrevista para GQ México, Cazzu explicó que aún no ha decidido su tatuaje para Inti, pero detalló que ya tiene algo en mente.

La cantante compartió la intención de inmortalizar un gesto de su hija, que la hace sonreír y que espera que algún día le cause ternura y vergüenza al mismo tiempo.

“Todavía no tengo mi tatuaje por mi hija, porque siento que lo tengo que pensar muy bien. Estuve a punto, estuve a esto... Creo que va a ser como importante y especial”, comenzó a decir.

(Foto: @cazzu)

Asimismo, detalló que un ser querido ya tiene algo referente a su pequeña: “Y también digo como: ‘Inti va a ser mi única hija’, digo yo. ¿Y si no? Mi hermana se tatuó ‘Inti’ acá, grande, así. No había ni nacido. Tenía creo que semanas”, explicó.

En cuanto a qué diseño se haría para honrar a su hija, La Nena Trampa detalló:

“En breve voy a dedicarle algún tatuaje. Me encantaría. Hay una carita que hace ella que me encantaría tenerla tatuada por siempre. Mostrársela y que le, y que le vergüenza. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?».

El significado de sus tatuajes más emblemáticos

La intérprete también dio un recorrido por algunos de sus tatuajes más simbólicos. Entre ellos, destaca el corazoncito en la cara, que representa un hito en su carrera musical:

(Instagram)

“Recuerdo que yo trabajaba con mi diseño gráfico y lo estaba intentando en la música, lo intentaba, lo intentaba. Tenía alrededor de unos veintidós años. Cuando salió mi primer álbum, me acuerdo la primera vez que gané mi primer dinero, dije: ‘Guau, estoy ganando dinero en la música’”, recordó y añadió:

“Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que ya no podía volver a salir mal, que ya estaba viviendo de eso, que ya no iba a poder conseguir un trabajo normal. Y entonces dije: ‘Es momento de tatuarme un lugar muy visible para abrazarme a mi nueva vida’”.

Otros tatuajes reflejan momentos de su vida, sueños y emociones:

Fococon infinito: simboliza ideas infinitas, aunque sufrió alergia y se borró parcialmente.

“Error 93” y canciones tatuadas: marcan su identidad y conexión con sus fans.

Tres diamantes: representan a su madre, hermana y a ella misma.

Tatuaje de cumbia: homenaje a su carrera en ese género musical.

“Ahora se me acerca una aguja y yo: ‘Ay, no, basta, no’. Pero me gustan, me gustan los tatuajes. Se añejan como el vino, te gusta más y así”, concluyó Cazzu entre risas.