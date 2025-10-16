México

“Que le de vergüenza”: Cazzu revela el tierno tatuaje que quiere hacerse en honor a Inti

La rapera argentina reveló el significado de los otros diseños que lleva permanentemente en su piel

Por Zurisaddai González

Guardar
Cazzu organizó un viaje especial
Cazzu organizó un viaje especial junto a su hija, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal. (cazzu / Instagram)

La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus fans al revelar los tatuajes que marcan su vida y carrera musical. Entre risas y nostalgia, la rapera compartió historias personales, significados ocultos y futuros planes para inmortalizar a su hija Inti en su piel.

Un tatuaje especial para Inti

En la entrevista para GQ México, Cazzu explicó que aún no ha decidido su tatuaje para Inti, pero detalló que ya tiene algo en mente.

La cantante compartió la intención de inmortalizar un gesto de su hija, que la hace sonreír y que espera que algún día le cause ternura y vergüenza al mismo tiempo.

“Todavía no tengo mi tatuaje por mi hija, porque siento que lo tengo que pensar muy bien. Estuve a punto, estuve a esto... Creo que va a ser como importante y especial”, comenzó a decir.

(Foto: @cazzu)
(Foto: @cazzu)

Asimismo, detalló que un ser querido ya tiene algo referente a su pequeña: “Y también digo como: ‘Inti va a ser mi única hija’, digo yo. ¿Y si no? Mi hermana se tatuó ‘Inti’ acá, grande, así. No había ni nacido. Tenía creo que semanas”, explicó.

En cuanto a qué diseño se haría para honrar a su hija, La Nena Trampa detalló:

“En breve voy a dedicarle algún tatuaje. Me encantaría. Hay una carita que hace ella que me encantaría tenerla tatuada por siempre. Mostrársela y que le, y que le vergüenza. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?».

El significado de sus tatuajes más emblemáticos

La intérprete también dio un recorrido por algunos de sus tatuajes más simbólicos. Entre ellos, destaca el corazoncito en la cara, que representa un hito en su carrera musical:

(Instagram)
(Instagram)

“Recuerdo que yo trabajaba con mi diseño gráfico y lo estaba intentando en la música, lo intentaba, lo intentaba. Tenía alrededor de unos veintidós años. Cuando salió mi primer álbum, me acuerdo la primera vez que gané mi primer dinero, dije: ‘Guau, estoy ganando dinero en la música’”, recordó y añadió:

“Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que ya no podía volver a salir mal, que ya estaba viviendo de eso, que ya no iba a poder conseguir un trabajo normal. Y entonces dije: ‘Es momento de tatuarme un lugar muy visible para abrazarme a mi nueva vida’”.

Otros tatuajes reflejan momentos de su vida, sueños y emociones:

  • Fococon infinito: simboliza ideas infinitas, aunque sufrió alergia y se borró parcialmente.
  • “Error 93” y canciones tatuadas: marcan su identidad y conexión con sus fans.
  • Tres diamantes: representan a su madre, hermana y a ella misma.
  • Tatuaje de cumbia: homenaje a su carrera en ese género musical.

“Ahora se me acerca una aguja y yo: ‘Ay, no, basta, no’. Pero me gustan, me gustan los tatuajes. Se añejan como el vino, te gusta más y así”, concluyó Cazzu entre risas.

Temas Relacionados

CazzuIntiTatuajesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Reportan 656 personas desaparecidas en Mazatlán desde inicio de narcoguerra del Cártel de Sinaloa

Al menos 1.6 personas al día desaparecen en Mazatlán; Sinaloa vuelve a considerarse como uno de los estados más peligrosos de México

Reportan 656 personas desaparecidas en

Presidenta del Senado exhorta a crear políticas públicas para atender la menopausia: “Es una exigencia de igualdad de género”

Las senadoras Lizeth Sánchez y Laura Itzel Castillo propondrán que el 18 de octubre sea el “Día Nacional de la salud en la menopausia”

Presidenta del Senado exhorta a

Cómo preparar un Pastel de Ajedrez que sorprenda a todos

Si buscas un postre que combine diversión, sabor y creatividad, éste es la opción perfecta con la mezcla de vainilla y chocolate

Cómo preparar un Pastel de

Daniel Sosa revela nuevos detalles sobre la producción de La Casa de los Famosos a semanas de su gran final

En medio del anuncio de su nuevo show en Auditorio Nacional, la polémica que se suscita Abelito vuelve a encenderse

Daniel Sosa revela nuevos detalles

La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: Manola revela por qué no se baña

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres norteamericanos que

Detienen a tres norteamericanos que tenían en su poder armas largas y cartuchos en Tamaulipas

Enfrentamiento en Culiacán deja un militar fallecido, una patrulla incendiada y dos heridos

DDHH de Sinaloa asegura que Gobierno minimiza cifras de familias desplazadas por crimen organizado: “Se escapan números”

Cae “El Pato” en Chihuahua, presunto líder de “La Mayiza” y supuesto aliado de Los Cabrera Sarabia

Hallan kilos de cocaína ocultos en tanque de combustible de camión en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Daniel Sosa revela nuevos detalles

Daniel Sosa revela nuevos detalles sobre la producción de La Casa de los Famosos a semanas de su gran final

La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: Manola revela por qué no se baña

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Abuela de Aldo de Nigris denuncia robo en su casa: “Me engañaron fingiendo ser trabajadores” | Video

Las Estrellas Bailan en Hoy: Briggitte Bozzo sufre fuerte caída

DEPORTES

Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz

Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul, recibe impacto de bala en ataque armado

Ya hay fecha: Brandon Moreno y Manuel “Loco” Torres volverán al octágono en la UFC 323

Allan Saint-Maximin, jugador del América, sorprende con generosa propina a un chofer en México

Karim López: el mexicano que quiere conquistar la NBA y sueña con la primera ronda del Draft 2026

Grand Prix de Amazonas 2025: cartelera completa, cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo el evento del CMLL