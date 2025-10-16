Por qué Jawi Méndez y Kike Mayagoitia son señalados de gordofóbicos tras nominación a La Bea en La Granja VIP (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La reciente nominación de La Bea en La Granja VIP generó acusaciones públicas de gordofóbia contra Jawy Méndez y Kike Mayagoitia, dos de los concursantes más populares del reality de TV Azteca.

La polémica surgió después de la gala de nominación celebrada el miércoles 16 de octubre, cuando el influencer colocó a la comediante de Chalco entre los sentenciados a eliminación junto a otros participantes con un perfil físico notoriamente musculoso.

Una Asamblea tensa, cuatro nominados y una votación cara a cara: La Granja VIP

La primera Asamblea de La Granja VIP reunió a los granjeros para una nominación frontal, donde cada voto debía justificarse públicamente frente al grupo. Bajo la conducción de Adal Ramones, el proceso dejó expuestas alianzas, estrategias y divisiones dentro de la casa.

La gala marcó el fin de la cortesía inicial e instituyó la lógica de supervivencia. Dos participantes, César Doroteo y Alfredo Adame, ya estaban nominados por resultados previos y la dinámica confrontó al grupo con la necesidad de argumentar cada decisión, sin espacio para evasivas.

En caso de fallar en la prueba de salvación del jueves, este reto será la última oportunidad para Eleazar, La Bea, Alfredo Adame y Teo. (La Granja VIP, Facebook)

La Bea, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo resultaron nominados tras los votos de sus compañeros. Kike Mayagoitia, Jawy Méndez, Eleazar Gómez y Alberto del Río incluyeron a la comediante entre sus elegidos, lo que generó incomodidad y debate tanto en la casa como en redes sociales, donde se acusó la formación de un bloque masculino con características físicas similares y la exclusión de perfiles fuera de ese estándar.

Las frases que encendieron la controversia: todos los hombres contra La Bea

La votación incluyó argumentos que rápidamente fueron interpretados por parte de la audiencia como discriminatorios. Jawy Méndez justificó su nominación hacia La Bea con la frase:

“Has trabajado mucho, hoy intenté conocerte más. Solo he platicado 10 minutos contigo. Y ese es mi motivo contundente”.

Kike Mayagoitia también aludió a la falta de convivencia: “No te he conocido lo suficiente y quiero ver si de verdad eres tan chispa”. La propia Bea respondió: “Pues deja de estar tanto con tus amigos en el gimnasio, yo estoy abierta a conocer a todos”.

Las frases que encendieron la controversia: todos los hombres contra La Bea (La Bea, Instagram)

En ese contexto, usuarios en plataformas como X señalizaron la nominación de La Bea como un acto de gordofobia, es decir, discriminación basada en el peso corporal.

El hecho de que los votos provinieran de un grupo de hombres asociados al ejercicio y la musculatura desencadenó un debate en medios y redes, amplificado por la visibilidad de La Bea y su origen como comediante de stand up, reconocida por la representación de sectores sociales populares y la defensa de la diversidad corporal.

El perfil de La Bea, la comediante de Chalco que desafió los estereotipos

Tania González, conocida en el medio artístico como La Bea, se integró a “La Granja VIP” como participante sorpresa. Su llegada al elenco no solo atrajo la atención por la dinámica del reality, sino también por la imagen que representa: una mujer de barrio, comediante y ajena a los estándares físicos predominantes en muchos programas televisivos.

Originaria de Chalco, Estado de México, La Bea se ha distinguido por un humor basado en observaciones sociales y relatos cotidianos. En diversas entrevistas ha atribuido su éxito a la conexión con el público: “La gente se ríe porque se ve reflejada. No hablo de cosas imposibles, hablo de lo que vivimos todos los días”.

Su participación implica visibilidad para comediantes mujeres y para cuerpos diversos en el espacio mediático, hecho que fue celebrado por numerosos espectadores.

Durante la primera semana en la granja, La Bea fue asignada a labores agrícolas y convivencia con animales, desempeñando su papel con una actitud calificada por la prensa como espontánea. El recibimiento del público se manifestó en apoyos y menciones en tendencias digitales, donde su nombre permaneció como uno de los favoritos de la edición.

El perfil de La Bea, la comediante de Chalco que desafió los estereotipos (Azteca)

Gordofobia: significado y contexto actual

El término gordofobia designa el rechazo, discriminación o prejuicio hacia personas con cuerpos fuera de los cánones delgados o musculosos, tanto en la vida cotidiana como en productos culturales y medios de comunicación.

Diversas organizaciones han documentado cómo la gordofobia puede manifestarse en exclusión social, obstáculos laborales y estigmatización pública.

Los cuestionamientos a Jawy Méndez por la nominación de La Bea ilustran el debate vigente en la sociedad sobre el respeto a la diversidad corporal y la revisión crítica de prácticas discriminatorias, especialmente en espacios masivos como los realities de televisión.