Gomita se arrepiente de rechazar La Granja VIP tras desnudo de Sergio Mayer Mori: “Le vi todo y muy bien” (Fotos: Televisa/TV Azteca)

El impacto generado por el desnudo de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP trascendió la competencia televisiva y llegó a provocar declaraciones de reconocidos personajes del entretenimiento.

En entrevista para el sitio LGBT Escándala, Gomita compartió su percepción sobre el fenómeno digital surgido luego del episodio y lamentó no haber aceptado la invitación al reality show transmitido por TV Azteca y Disney+.

Durante la primera semana de emisión de La Granja VIP, la señal ininterrumpida permitió captar uno de los momentos que más conversación generó en redes sociales: Sergio Mayer Mori decidió quitarse por completo la ropa mientras las cámaras del programa seguían registrando la convivencia de los participantes.

El famoso hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se ha convertido en el nuevo favorito del público mexicano Crédito: TV Azteca

El episodio no solo ocupó tendencias en plataformas digitales, sino que contribuyó al auge del reality en términos de búsquedas y comentarios respecto tanto al programa como al hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Los usuarios de internet reaccionaron con expresiones como “Venga La Alegría descuidos” y memes que satirizaban la exposición del participante, popularizando frases relacionadas con accidentes en televisión abierta. Estas referencias se originaron en la cultura digital mexicana, extendiéndose por redes sociales como TikTok y reposicionando la audiencia de Mayer Mori.

En conversación con Escándala, Gomita explicó que fue considerada para integrarse a La Granja VIP, pero su decisión de no sumarse se debió, en sus palabras, a la incertidumbre sobre la dinámica animal del programa:

“Me invitaron a la Gran VIP y no lo quise agarrar, porque dije: ‘Híjole, como que animales, como que…’ Soy, soy superanimalera, tengo tres chihuahuahuitas…”. A pesar de su afinidad con las mascotas, la perspectiva de convivir con animales de mayor tamaño como vacas y caballos influyó en su rechazo al proyecto.

La reacción de Gomita cambió drásticamente cuando se transmitió la escena que protagonizó Sergio Mayer Mori: “Güey, le vi todo. Y yo dije: ‘¿Por qué no entré? Ahí se hubiera migajeado a gusto’”, declaró al medio LGBT al referirse al contenido difundido.

Gomita confiesa que la invitaron a La Granja VIP y haters se burlan de ella: “Ni estabas contemplada” (IG: @gomitaoficial123)

En el diálogo, la conductora profundizó en el propósito del reality: “Creo que la gente no se da cuenta realmente que es contenido, para eso nos están contratando”, argumentó al tiempo que aclaró el valor de la espontaneidad y la autenticidad en la industria televisiva.

Sergio Mayer Mori: el nuevo ‘Novio de México’

Escándala indicó que la conducta de Sergio Mayer Mori tuvo interpretaciones divididas: mientras algunos espectadores atribuyeron el desnudo a un descuido, otros lo consideraron una estrategia para mantener el interés y aumentar su popularidad en el certamen. El entorno cercano del participante indicó que la naturaleza del formato propicia olvidos sobre la presencia constante de las cámaras, fenómeno común en realities de convivencia.

Los datos de audiencia reflejaron un crecimiento en la interacción digital, posicionando a Mayer Mori como uno de los favoritos del público mexicano, mientras los memes y hashtags asociados al incidente continuaron multiplicándose en redes sociales.

Durante los días posteriores al episodio, el propio Mayer Mori compartió en la señal del reality situaciones personales, como el acoso escolar que vivió en su adolescencia por ser hijo de la actriz Bárbara Mori, lo que añadió una nueva dimensión a su participación.

Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

¿Dónde ver gratis La Granja VIP?

La dinámica de los programas 24/7 presenta retos para los concursantes y oportunidades para la industria del entretenimiento en plataformas abiertas y bajo demanda. El episodio del desnudo impactó tanto dentro como fuera del programa, reconfigurando la percepción de los participantes y elevando la visibilidad del formato de TV Azteca y Disney+.