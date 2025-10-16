México

INAPAM: ¿Qué contiene la despensa gratuita para adultos mayores? 

Las personas de 60 años o más pueden obtener este apoyo con solo tener la credencial del Instituto

Por Jaqueline Viedma

El programa de despensas para
El programa de despensas para adultos mayores con INAPAM se lleva a cabo en la GAM.

En el marco del último mes de vigencia del programa Nutriendo Hogares GAM, adultos mayores y jefes de hogar en situación de vulnerabilidad que residen en la alcaldía Gustavo A. Madero podrán acceder a despensas alimentarias gratuitas, siempre que cumplan con los requisitos de inscripción estipulados en la convocatoria.

Esta iniciativa, dirigida también a quienes poseen la credencial del INAPAM, tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos a quienes más lo necesitan en la demarcación.

Desde el 1 de julio de 2025, según información divulgada por Sistema de Información para el Bienestar, el programa ha buscado distribuir paquetes alimentarios valorados en aproximadamente 400 pesos mexicanos, entre los artículos incluidos destacan:

Arroz

Frijol negro

Avena

Pasta para sopa

Atole

Aceite comestible

Café

Chocolate en polvo

Galletas Marías

Gelatina

Sal refinada

Cereal de trigo inflado

Cubos de consomé

Bolsa ecológica reutilizable

Requisitos para obtener por única ocasión una despensa en la GAM

Todos estos insumos buscan cubrir las necesidades alimenticias diarias de los beneficiarios. El proceso para solicitar la despensa requiere que cada interesado asista personalmente a uno de los módulos designados en la alcaldía, donde debe presentar la documentación completa, que incluye:

  • Identificación oficial
  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Tarjeta INAPAM vigente

Solo quienes tengan 60 años en adelante, cuenten con la credencial INAPAM y vivan en la GAM podrán acceder prioritariamente al apoyo, aunque también se contempla a jefes y jefas de familia en condiciones vulnerables.

Este programa tiene como prioridad “promover el acceso a la alimentación de 17,500 familias conformadas aproximadamente por 70,000 personas (estimando una proporción de 36,400 mujeres y 33,600 hombres) en situación de vulnerabilidad en la Alcaldía Gustavo A. Madero”.

Este programa tiene como objetivo mejorar la economía de las personas adultas mayores, consideradas entre los sectores más vulnerables. También:

  • Asegura el acceso a productos alimenticios esenciales.
  • Se suma a otros respaldos ofrecidos por el gobierno.
  • Promueve la seguridad alimentaria en la población de la tercera edad.
todas las versiones de la
todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos (X@bienestarmx)

Cómo obtener la tarjeta INAPAM

Para la obtención de esta tarjeta, las personas adultas mayores de 60 años o más, deben acudir a la oficina más cercana a su domicilio, ahí, tendrán que presentar los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento legible
  • Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar.
  • Llevar 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos.
  • CURP
  • Comprobante de domicilio: recibo de luz, predial, agua, teléfono o gas.

Tras reunir la totalidad de los documentos requeridos, las personas pueden acudir a los módulos disponibles, ahí podrán recibir su credencial del INAPAM. El proceso está dirigido exclusivamente a personas mexicanas, ya sea por nacimiento o por naturalización.

La gestión solo puede efectuarse de manera presencial y no tiene costo. Las oficinas de atención operan de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

