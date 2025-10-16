Ex habitante de La Casa de los Famosos confiesa estar enamorada de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP

Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

La Granja VIP de Tv Azteca ya comenzó sus transmisiones y la estrella que se está robando el foco mediático es, sin duda, Sergio Mayer Mori, quien no sólo ha acumulado seguidores sino también una presencia en redes sociales que lo mantienen como uno de los “granjeros” más virales.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori logró impresionar a la audiencia por su franqueza al revelar los motivos por los cuales eligió participar en este reality, a pesar de recibir ofertas económicas superiores en otras competiciones.

En declaraciones ofrecidas durante la emisión, Mayer Mori sostuvo que había recibido propuestas económicas de hasta el triple para participar en otros realities, aunque optó por integrarse a La Granja VIP en pos de un objetivo personal: “trabajar su humildad”.

La admiración por Mayer Mori no se limita al público general, ya que varias figuras del entretenimiento han manifestado públicamente su interés por el joven.

Manelyk es la famosa que está enamorada de Sergio Mayer - crédito Canal RCN

Entre ellas destaca Manelyk, reconocida influencer y ex participante de La Casa de los Famosos, quien en una transmisión en vivo confesó su atracción por el concursante:

“Creo que estoy enamorada de Sergio Mayer. O sea qué pedo con ese niño. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué no entré a La Granja?”, expresó Manelyk, en una transmisión en vivo.

En las últimas jornadas, el impacto de la imagen de Sergio Mayer Mori ha generado que usuarios en redes sociales lo consideren “El novio de México”, llegando incluso a afirmar que su popularidad ha superado el reciente éxito de Aldo de Nigris tras su triunfo en La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer Mori tiene un mensaje para Aldo de Nigris, el otro galán del momento

Aldo de Nigris es un ejemplo para Sergio Mayer Mori (captura de pantalla)

Mientras la ola de comentarios en redes sociales ha posicionado a Sergio Mayer Mori como uno de los favoritos en La Granja VIP, el propio participante ha mostrado respeto por el recorrido de Aldo de Nigris, ganador reciente de La Casa de los Famosos México. En una conversación privada que mantuvo con Manola Diez, ambos reflexionaron sobre el desempeño del regiomontano durante su paso por el reality.

Durante este diálogo, Manola Diez compartió su opinión sobre de Nigris: “Como el muchacho que ganó el otro concurso, la neta el muchacho transparente, noble, y ganó”, dijo, en referencia directa al comportamiento mostrado por Aldo en la competencia de Televisa.

Mayer Mori expresó su acuerdo y agregó: “Nunca le metió el pie a nadie, al revés, echaba la mano. Es un ejemplo de cómo esto te puede llevar más lejos en los realities, más que decir ‘me la pelan y yo por mí, yo primero’”,.