México

Ex habitante de La Casa de los Famosos confiesa estar enamorada de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP

El “granjero” sigue causando sensación y ya tiene nuevas fanáticas

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Sergio Mayer Mori sigue causando
Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

La Granja VIP de Tv Azteca ya comenzó sus transmisiones y la estrella que se está robando el foco mediático es, sin duda, Sergio Mayer Mori, quien no sólo ha acumulado seguidores sino también una presencia en redes sociales que lo mantienen como uno de los “granjeros” más virales.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori logró impresionar a la audiencia por su franqueza al revelar los motivos por los cuales eligió participar en este reality, a pesar de recibir ofertas económicas superiores en otras competiciones.

En declaraciones ofrecidas durante la emisión, Mayer Mori sostuvo que había recibido propuestas económicas de hasta el triple para participar en otros realities, aunque optó por integrarse a La Granja VIP en pos de un objetivo personal: “trabajar su humildad”.

La admiración por Mayer Mori no se limita al público general, ya que varias figuras del entretenimiento han manifestado públicamente su interés por el joven.

Manelyk es la famosa que
Manelyk es la famosa que está enamorada de Sergio Mayer - crédito Canal RCN

Entre ellas destaca Manelyk, reconocida influencer y ex participante de La Casa de los Famosos, quien en una transmisión en vivo confesó su atracción por el concursante:

“Creo que estoy enamorada de Sergio Mayer. O sea qué pedo con ese niño. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué no entré a La Granja?”, expresó Manelyk, en una transmisión en vivo.

En las últimas jornadas, el impacto de la imagen de Sergio Mayer Mori ha generado que usuarios en redes sociales lo consideren “El novio de México”, llegando incluso a afirmar que su popularidad ha superado el reciente éxito de Aldo de Nigris tras su triunfo en La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer Mori tiene un mensaje para Aldo de Nigris, el otro galán del momento

Aldo de Nigris es un
Aldo de Nigris es un ejemplo para Sergio Mayer Mori (captura de pantalla)

Mientras la ola de comentarios en redes sociales ha posicionado a Sergio Mayer Mori como uno de los favoritos en La Granja VIP, el propio participante ha mostrado respeto por el recorrido de Aldo de Nigris, ganador reciente de La Casa de los Famosos México. En una conversación privada que mantuvo con Manola Diez, ambos reflexionaron sobre el desempeño del regiomontano durante su paso por el reality.

Durante este diálogo, Manola Diez compartió su opinión sobre de Nigris: “Como el muchacho que ganó el otro concurso, la neta el muchacho transparente, noble, y ganó”, dijo, en referencia directa al comportamiento mostrado por Aldo en la competencia de Televisa.

Mayer Mori expresó su acuerdo y agregó: “Nunca le metió el pie a nadie, al revés, echaba la mano. Es un ejemplo de cómo esto te puede llevar más lejos en los realities, más que decir ‘me la pelan y yo por mí, yo primero’”,.

Temas Relacionados

Sergio Mayer MoriLa Granja VIPManelykLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Por qué escoltas no pudieron impedir el ataque contra el abogado David Cohen

Tras los hechos autoridades capitalinas informaron la captura de dos presuntos responsables

Por qué escoltas no pudieron

Flor Rubio revela que una autoridad de TV Azteca habló con Ricardo Casares tras confundir La Granja VIP con La Casa de los Famosos

La periodista de ‘Venga la alegría’ salió al paso de los rumores y aclaró qué pasará con su compañero por la equivocación que cometió al aire

Flor Rubio revela que una

Adiós al billete azul de 20 pesos, Banxico confirma salida del modelo con Benito Juárez

Los ejemplares que aún circulan mantienen su validez para cualquier pago o transacción, destacó Banxico

Adiós al billete azul de

¿Cómo evitar que una papaya se eche a perder, según Profeco?

Conservar este producto de manera incorrecta puede afectar su sabor y textura

¿Cómo evitar que una papaya

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de octubre: activan marcha lenta en Líneas 3, 4, 5, 8, 9, A y B por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este sería el grupo criminal

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

Quién es Héctor Astudillo, el exgobernador de Guerrero al que EEUU le quitó la visa

Detienen a Donovan “N”, segundo sujeto ligado al homicidio del abogado David Cohen

Procesan a hombre que portaba más de 100 mil pastillas de fentanilo en un centro comercial de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Mercurio anuncia ‘Medley Baladas’, nuevo

Mercurio anuncia ‘Medley Baladas’, nuevo lanzamiento con canciones de los noventas

La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: Alfredo Adame dice que los fans de TikTok no votan y revela cuál es el mejor fandom

Wendy Guevara y Las Perdidas reaccionan al mensaje que les mandó Ariana Grande y Cynthia Erivo

Ex colaboradora de Gustavo Adolfo Infante revela que el periodista la habría acosado en el pasado: “Ponte cómoda”

Francisco Cantú está bajo investigaciones del FBI tras denuncia de Alicia Villarreal, asegura Cibad Hernández

DEPORTES

Quién es el ex entrenador

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central

La contundente predicción que da un ex campeón mexicano para la pelea Picasso vs Inoue: “Casi va al suicidio”

Nicolás Larcamón le recuerda a reportera que ya pudo vencer al América: “En el último partido le ganamos”

Cuatro joyas del Tri Sub-20, en la mira de Europa tras brillar en el Mundial