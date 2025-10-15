¿Contra Aldo de Nigris? Adal Ramones asegura que Sergio Mayer Mori “borró” a galanes de otros shows

Sergio Mayer Mori sigue en tendencia (Captura de pantalla, Disney+)

En medio del arranque de La Granja VIP, emitido recientemente por Tv Azteca, la figura de Sergio Mayer Mori ha captado la atención del público, generando rápidamente un grupo de seguidores que posicionan su nombre entre lo más comentado en redes sociales.

Apenas unos días después de su ingreso, Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, ha destacado no solo por su carisma, sino también por su sinceridad acerca de sus motivos para unirse a la competencia: en palabras del participante, le han ofrecido hasta el triple de dinero para entrar a otros realities, pero decidió sumarse a La Granja VIP porque busca “trabajar su humildad”.

La comparación con otros formatos similares, como La Casa de los Famosos México de Televisa, resulta inevitable.

Aldo de Nigris es un ejemplo para Sergio Mayer Mori (captura de pantalla)

Durante una reciente gala de La Granja VIP, el conductor del programa, Adal Ramones, realizó una observación que pareció aludir al éxito de Aldo de Nigris. Adal, quien históricamente ha tenido diferencias con Poncho de Nigris, tío de Aldo, comentó en directo respecto a la irrupción de Mayer Mori en el show:

“Y que me perdonen, pero creo que ha borrado a otros galanes de otros shows”, colocando el foco en la comparativa entre ambos jóvenes.

¿Y qué piensa Sergio Mayer Mori de Aldo de Nigris?

(Foto: Disney)

Pero Sergio Mayer Mori parece tener buenos comentarios sobre Aldo de Nigris y su éxito en La Casa de los Famosos México. En una conversación privada, Sergio y Manola Diez reflexionaron sobre el comportamiento del regiomontano en su reality show. Manola aseguró: “Como el muchacho que ganó el otro concurso, la neta el muchacho transparente, noble, y ganó”, expresó refiriéndose a Aldo de Nigris.

Mayer Mori coincidió y añadió: “Nunca le metió el pie a nadie, al revés, echaba la mano. Es un ejemplo de cómo esto te puede llevar más lejos en los realities, más que decir ‘me la pelan y yo por mí, yo primero’”.

El protagonismo alcanzado por Aldo de Nigris, quien obtuvo 4 millones de pesos en el reality de Televisa, no solo se debate en los foros de seguidores, sino que ahora se analiza dentro de la misma dinámica de La Granja VIP. Participantes y conductores comparan estrategias, actitudes y trayectorias que, hasta el momento, han definido el éxito dentro de los realities de encierro en la televisión mexicana.

Mientras tanto, Sergio Mayer Mori está siento todo un descubrimiento es uno de los “granjeros” que tienen más posibilidades de llegar a la final.