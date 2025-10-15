Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

El joven detenido por intervención de un Policía de Investigación (FGJ-CDMX)

El joven detenido por el ataque armado en contra del abogado David Cohen Sacal, quien quedó gravemente herido y luego falleció en el hospital el 14 de octubre. Mientras que la persona capturada también resultó herida durante la agresión.

Cohen fue el encargado de representar a diversas figuras públicas, entre ellas Guillermo Billy Álvarez Cuevas y Sebastián Rulli. El hombre asesinado tenía un posgrado en Derecho procesal civil y fue catedrático y conferencista.

Originario de Tepito y con antecedentes: quien es Héctor “N”

En un primer momento el joven detenido aseguró tener 17 años, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que cuenta con 18 años de edad.

Las primeras declaraciones del sujeto indican que la persona que lo contrató para la agresión contra el abogado le prometió un pago de miles de pesos. Reportes del periodista Carlos Jiménez indican que sería de 30 mil pesos, mientras que medios como El Universal y Proceso señalan que el pago sería mayor: 50 mil pesos.

El posible atacante, identificado como Héctor "N", fue detenido. (Redes sociales)

Ahora bien, los informes indican que el sujeto capturado es originario de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc y que en ocasiones se dedicaba a vender productos.

De igual manera, cuando los agentes de seguridad revisaron el historial del detenido se dieron cuenta que el joven cuenta con al menos dos detenciones por venta de drogas y robo.

Es importante recalcar que Héctor asegura que no tuvo información sobre el abogado que atacó y que no sabe cuál sería el motivo por el que lo contactaron en Tepito para agredir a David Cohen Sacal. Hasta el momento el sujeto capturado no ha sudo ligado con alguna estructura delictiva.

David Cohen fue herido por un joven de 18 años en Ciudad Judicial, colonia Doctores Crédito: FB/Gobierno de la Ciudad de México

Otra de las declaraciones de Héctor es que otra persona lo habría ayudado en el crimen. Por su parte, la propia titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, dijo en conferencia de prensa que en el homicidio están implicadas dos personas, el ahora capturado y alguien más.

"Tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas el día de ayer en el homicidio“, comentó la fiscal de la CDMX en conferencia de prensa junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) indica que la captura de Héctor H. E. fue realizada a las 4:30 del lunes 13 de octubre. Se le describe como un joven moreno, delgado, con el cabello corto y sin tatuajes.