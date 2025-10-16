México

‘Clonan’ cuenta de facebook de exorcista y tratan de estafar a creyentes en Coahuila

El sacerdote de Saltillo, Vicente Eliamar, denunció que falsos perfiles usaron su nombre e imagen para pedir dinero y difundir mensajes religiosos falsos

Por Andrés García S.

Guardar
El sacerdote Vicente Eliamar llamó
El sacerdote Vicente Eliamar llamó a sus fieles a no caer en estafas. (Crédito: Facebook | Padre Vicente Eliamar)

Vicente Eliamar, sacerdote adscrito a la Diócesis de Saltillo y conocido por su labor como exorcista, advirtió que personas ajenas a él crearon perfiles falsos en Facebook utilizando su imagen y nombre. Según explicó, esas cuentas enviaban mensajes a usuarios en los que pedían dinero y difundían supuestos mensajes proféticos.

A través de un comunicado publicado en su página oficial, el religioso informó que detectó la clonación de su cuenta y pidió apoyo para denunciar los perfiles fraudulentos. En su mensaje señaló que no acostumbra enviar solicitudes de amistad ni mensajes privados y aclaró que no solicita aportaciones económicas por internet.

Los perfiles falsos empleaban el nombre “Pádre Vicente Eliamar” (sic) y enviaban mensajes en los que afirmaban haber recibido “revelaciones divinas” sobre los usuarios. Posteriormente, solicitaban donativos o transferencias para realizar oraciones o interceder espiritualmente.

El sacerdote pidió a la comunidad no interactuar con esas cuentas y reportarlas directamente a la plataforma. También recordó que la única página legítima es la que utiliza de manera pública para compartir mensajes pastorales y orientación espiritual sin costo alguno.

Usuarios de facebook, seguidores del
Usuarios de facebook, seguidores del sacerdote, reportaron que hay múltiples cuentas las que se hacen pasar por él. ( Crédito: Facebook)

Aumentan casos de falsas figuras religiosas en Coahuila

El caso fue dado a conocer en medio de reportes locales sobre la aparición de perfiles falsos en redes sociales que se hacen pasar por figuras religiosas para obtener dinero. Autoridades eclesiásticas han pedido a los fieles verificar la autenticidad de las páginas y desconfiar de cualquier solicitud económica por medios digitales.

En agosto pasado, Eliamar había advertido sobre el incremento de prácticas vinculadas al ocultismo y la santería en Saltillo. En ese momento afirmó que varias personas le solicitaron ayuda tras participar en rituales que incluían sacrificios de animales o prácticas esotéricas. El sacerdote advirtió entonces que tales actos contradicen la doctrina católica y pueden tener consecuencias espirituales para quienes los realizan.

Después de la reciente suplantación, la Diócesis de Saltillo llamó a la población a comprobar la identidad de sacerdotes y organizaciones de carácter religioso antes de realizar transferencias o donaciones. Ciberactivistas locales añadieron que los usuarios deben activar la verificación en dos pasos y evitar compartir información personal o bancaria mediante mensajes privados.

Usuarios reportaron supuestos mensajes enviados
Usuarios reportaron supuestos mensajes enviados desde cuentas apócrifas bajo el nombre del sacerdote. (Crédito: Facebook)

El padre Eliamar agradeció el respaldo de la comunidad en línea y reiteró que su trabajo pastoral se centra en acompañar a las personas en temas de fe, no en solicitar recursos económicos. “Mi misión es servir a Dios y acompañar espiritualmente a quienes lo necesitan, no pedir dinero. Gracias por ayudarme a detener este engaño”, expresó al concluir su mensaje.

Temas Relacionados

Vicente EliamarSaltilloCoahuilaExorcistaIglesia Católicamexico-noticias

Más Noticias

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

El joven de 19 años de edad será investigado por la comisión de los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio

Procesan a Lex Ashton “N”

Ante alza de impuestos, refresqueras reducirán la carga calórica de sus productos

El IEPS quedará en 3,08 pesos por litro en productos con altas calorías

Ante alza de impuestos, refresqueras

“Los Tres Lamentos de La Llorona”, el espectáculo en el Museo de la Inquisición para recibir al Día de Muertos

La clásica historia de La Llorona llega al Centro Histórico de la CDMX con tres representaciones teatrales y recorridos nocturnos en un escenario emblemático

“Los Tres Lamentos de La

Primera clonación ovina en México es realizada por científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana

Tras más de veinte años de investigación, el equipo obtuvo dos borregos mediante una transferencia de núcleos de células somáticas

Primera clonación ovina en México

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

La célula BOI desplegó un operativo conjunto en el que encontró múltiples casquillos percutidos en Guachochi

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Lex Ashton “N”

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

Él es Nazario Ramírez: líder sindical de Jalisco asociado al CJNG que cayó tras operativo en Guadalajara

Anuncian desarticulación de 30 células delictivas en CDMX tras 9 meses de mandato de Clara Brugada

Clara Brugada confirma baja del 12% en delitos de alto impacto en CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 16 de octubre?

Qué enfermedades padece María Antonieta de las Nieves, actriz que hoy se despide ‘para siempre’ de La Chilindrina

¿Expropiarán la casa de Adela Micha? Sheinbaum reacciona a presunta apropiación de terreno en Chapultepec

Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi visitarán México para promocionar ‘Frankenstein’

Daniel Sosa revela nuevos detalles sobre la producción de La Casa de los Famosos a semanas de su gran final

DEPORTES

América vs Cruz Azul: quién

América vs Cruz Azul: quién domina el historial del Clásico Joven en la Liga MX

Seattle vs Toronto: a qué hora y dónde ver a los mexicanos en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la MLB

FantasticaManía UK 2025: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el evento del CMLL y RevPro

Filtran álbum Panini del Mundial 2026: así se vería la portada y el precio de las estampas

Mikel Arriola revela los planes de Javier Aguirre sobre si México enfrentará selecciones o clubes previo al Mundial 2026