Christian Nodal responde a polémicas por pensión y viajes de su hija Inti: abogado aclara todo

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación en mayo de 2024, meses después del nacimiento de su hija Inti. (@nodal, @cazzu)

Christian Nodal enfrenta nuevamente la atención mediática por comentarios sobre su hija Inti.Tras las recientes declaraciones que circularon en medios y redes, su abogado, César Muñoz, emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y desmentir versiones que calificó como falsas.

¿Qué dijo el abogado?

“Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”, señaló Muñoz, refiriéndose al tema de la pensión de Inti.

En el textose detalla que Nodal habría aportado sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, “plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”, superando incluso lo exigido por la Ley Argentina.

Según Muñoz, “cualquier versión contraria es falsa y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática”.

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El abogado enfatizó que Nodal ha actuado siempre con el bienestar de su hija como prioridad. Destacó que, aunque no existe un acuerdo mutuo formalizado entre las partes, la madre de Inti “no ha manifestado públicamente su inconformidad”, y que todas las gestiones para asegurar la convivencia o acuerdos se han realizado “exclusivamente por la vía legal en representación de Christian Jesús González Nodal”.

Permisos de viaje de Inti: aclaraciones del abogado

Otro punto que generó especulación fue la negativa supuesta de Nodal a otorgar permisos de viaje a su hija.

Sobre esto, César Muñoz aclaró: “Es falso que los permisos hayan sido unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”.

Este lunes, el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que los intérpretes libran un juicio. (Infobae México / Jovani Pérez)

Además, explicó que las mediaciones recientes son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y que divulgar información sobre ellas constituye una vulneración legal.

Muñoz también destacó que durante todo el proceso judicial familiar, llevado a cabo en Argentina, “todas las audiencias se realizaron de manera virtual (via Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora”.

Y que tanto el abogado como Nodal actuaron con “las mejores intenciones, buscando la cooperación y el diálogo y nunca promoviendo violencia alguna, sino únicamente el bienestar, la seguridad y la estabilidad emocional de su hija”.

(IG: starmediaconsulting)