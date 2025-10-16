Cazzu incursiona en el regional mexicano con homenaje a Jenny Rivera en el Auditorio Nacional

Para su segundo concierto en la CDMX, la cantante argentina interpretó uno de los temas más populares de la “Diva de la Banda”. (@CarneDeAzucar / Cuartoscuro)

La cantante argentina Cazzu ofreció dos conciertos con localidades agotadas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde presentó su tour “Latinaje”. Durante las presentaciones, la artista combinó éxitos propios y canciones de su álbum más reciente para cada día.

Para sorpresa de sus fans en el primer concierto incluyó una versión de “No me enseñaste” de Thalía, lo que marcó uno de los momentos distintivos de la noche del 14 de octubre. En la segunda fecha, Julieta Cazzuchelli generó gran entusiasmo al expresar públicamente su admiración por el regional mexicano antes de interpretar la canción “Ya lo sé”, de Jenny Rivera. La actuación provocó reacciones de júbilo entre el público mexicano asistente.

Antes de iniciar el tema, Cazzu compartió con los asistentes su relación emocional con la música regional mexicana. “Empecé a descubrir un amor que empezó hace diez años y que sería eterno... y tendría muchas vueltas. Fue el regional mexicano”, afirmó la artista sobre el escenario.

Cazzu sorprende con cover de Jenni Rivera (Tiktok: starkk.music)

“Qué increíble este mundo, yo estaba muy lejos y nunca me imaginé en ese momento a los 21 años, que yo iba a estar cantando en el Auditorio Nacional. Voy a cantar una canción que me encanta, de una mujer con ovarios”, agregó, en referencia a la “Diva de la Banda”.

Los videos de La Jefa interpretando dicha canción con músicos en vivo, rápidamente se viralizó en redes sociales. Lo cual desató una oleada de comentarios por parte de internautas que celebraron su homenaje a Jenny Rivera y al género musical.

“Ahora la amo más”, “Nodal no va a soportar”, “Sin gritos Aguilar”, “Ella sabe lo que hace”, “Madre mía, qué momento“, ”Hagámosla La Jefa del regional mexicano“, ”Ahora mismo Nodal bien alucinado“, ”Gracias por ese regalo", fueron algunos comentarios en plataformas como TikTok.

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Letra completa de “Ya lo sé” de Jenni Rivera

Ciérrame las puertas en la cara

Pásame con otra por enfrente

Grítame que no con la mirada

Para ver si dejo de quererte

Vuélveme a decir que no me quieres

Para que me quede bien clarito

Para ver si en todas las paredes

Dejo de escribir “te necesito”

Ya lo sé

Que aunque llore, te pida y te implore

No vas a volver

Ya lo sé

¿Pero a mi corazón cómo diablos

Se lo hago entender?

Ya lo sé

Que aunque tú no me quieras yo siempre

Te recordaré

Mírame

Dime que aunque te pida, te llore

Te ruegue y te implore, no vas a volver

Ay P**ch* pelón

Ya lo sé

Que aunque llore, te pida y te implore

No vas a volver

Ya lo sé

¿Pero a mi corazón cómo diablos

Se lo hago entender?

Ya lo sé

Que aunque tú no me quieras yo siempre

Te recordaré

Mírame

Dime que aunque te pida, te llore

Te ruegue y te implore, no vas a volver