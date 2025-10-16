México

Arturo Zaldívar acusa campaña de desinformación sobre reforma a la Ley de Amparo: “Falso que sea regresiva”

El ministro en retiro afirmó que las reformas aprobadas permitirán agilizar y modernizar el juicio de amparo a mediano plazo

Por Fernanda López-Castro

Arturo Zaldívar defendió la aprobación
Arturo Zaldívar defendió la aprobación a la Ley de Amparo. | YouTube Claudia Sheinbaum

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, acusó que hay una campaña de desinformación entorno las reformas a la Ley de Amparo, que se aprobaron ayer en el Senado, afirmando que no son regresivas.

El ministro en retiro calificó el juicio de amparo como “la institución jurídica más importante” del país, por lo que aseguró que el gobierno actual no busca limitar los derechos de las personas.

“Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer que las reformas a la Ley de Amparo, recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual como trataré de explicar, es absolutamente falso.

Sin embargo, indicó que dicho proceso debe evolucionar, para ser más ágil y moderno, para responder a las necesidades del momento y evitar que se utilice “para fines ilícitos o al menos socialmente censurables”.

Información en desarrollo...

