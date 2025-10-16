Abuela de Aldo de Nigris revela que la buscan para La Casa de los Famosos y le ofrecen dólares

Leticia Guajardo, conocida como doña Lety, revela que fue invitada a 'La casa de los famosos' tras el triunfo de su nieto Aldo de Nigris (Más Allá del Fierro / YouTube)

La posibilidad de que Leticia Guajardo, conocida popularmente como doña Lety, se sume al elenco de “La casa de los famosos” ha generado expectativas entre sus seguidores, luego de que la propia madre de Poncho de Nigris y abuela de Aldo de Nigris confirmara que recibió una invitación formal para participar en la versión internacional del reality.

La noticia surgió en el contexto del reciente triunfo de su nieto, Aldo de Nigris, en la edición mexicana del programa, lo que ha incrementado la atención sobre la familia en el ámbito mediático.

La notoriedad de doña Lety en redes sociales se ha consolidado desde que su hijo le enseñó a utilizar plataformas digitales y a realizar transmisiones en vivo. Su estilo frontal, los comentarios espontáneos y las disputas públicas la han convertido en una figura viral, lo que la posiciona como una candidata natural para un formato televisivo de convivencia y exposición como el que propone “La casa de los famosos México”.

En una transmisión en vivo, Leticia Guajardo relató que la producción de Telemundo la contactó a través de Instagram para negociar su posible ingreso al reality.

“En otras noticias, me están hablando de Telemundo para ‘La casa de los famosos, en dólares’”, expresó durante su ‘live’, subrayando el interés de la cadena estadounidense en sumarla a la competencia donde han participado personalidades como Alfredo Adame, Laura Bozzo, Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Maripily Rivera, Niurka y Manelyk.

A pesar de la propuesta, doña Lety aclaró que no aceptó de inmediato la invitación, ya que actualmente prioriza otros compromisos personales. “Pero les dije que, por lo pronto, no. No sé... necesito terminar muchas cosas. ¿Por qué será que me buscan?, ¿ustedes pueden entender por qué me están buscando?”, comentó en tono humorístico durante la misma transmisión.

Más adelante, detalló: “Me buscaron por Instagram, pero inmediatamente dije que no, que lo tenía que pensar. No sé ni cuándo es ni nada. Voy a checarlo. A lo mejor me podría ir bien, pero necesito revisarlo con calma. Tengo que terminar muchos proyectos. Pero doña Alegría sigue vigente, solo que ya me relajé bastante.”

La figura de Leticia Guajardo Cantú, también apodada doña Alegría, ha estado marcada por la polémica y la exposición mediática. Su presencia activa en redes sociales la ha situado en el centro de la atención pública, especialmente por su tendencia a emitir opiniones sin reservas.

Durante 2025, protagonizó diversas controversias familiares, entre ellas distanciamientos con Poncho de Nigris y enfrentamientos públicos que han generado debate entre sus seguidores.

Entre los episodios más comentados se encuentra la crítica que recibió por mostrar el delicado estado de salud de su esposo y la tensa relación con su nuera, Marcela Mistral, a quien responsabilizó de algunos conflictos familiares. En 2025, doña Lety acusó públicamente a Marcela Mistral de haber provocado el alejamiento de Poncho de Nigris respecto a ella.

Otro momento de alta exposición ocurrió cuando, durante una transmisión en vivo, reveló un conflicto con su hijo por la negativa de este a costear la fiesta de XV años de su hija.

Además, doña Lety ha compartido abiertamente detalles sobre su situación económica y su dependencia de ciertos apoyos, lo que ha generado tanto muestras de empatía como críticas en redes sociales. Su carácter directo y su estilo sin filtros han consolidado su relevancia en el entorno digital.