Vinculan a proceso a exsecretaria de Finanzas de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, por desvío de recursos

Lourdes "N" es acusada de desvío de recursos (Gobierno de Tamaulipas) Crédito: Gobierno de Tamaulipas

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas dio a conocer la vinculación a proceso de María de Lourdes “N”, quien fungió como secretaria de Finanzas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo a la información proporcionada, Lourdes “N” es acusada de cometer el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio ilícito del servicio público.

Además, la Fiscalía dio a conocer que la exfuncionaria presuntamente autorizó el desvío de 181 millones 454 mil 615 pesos. Monto que fue asignado durante el ejercicio fiscal del 2021 y que debía emplearse para infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública del Estado.

Tras los hechos, un juez de control determinó que la exfuncionaria deberá comparecer regularmente ante la autoridad judicial, entregar una garantía económica de 300 mil pesos y permanecer en Reynosa sin autorización para salir.

Por otra parte, se dio a conocer que el periodo asignado para la investigación complementaria concluirá el 14 de abril de 2026, tras seis meses de indagatorias formales.

Los otros exfuncionarios de Cabeza de Vaca investigados

(FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Rómulo Garza Martínez es extitular de Bienestar Social de Tamaulipas, se dictó prisión preventiva justificada tras ser vinculado a proceso en julio de 2025 por la presunta compra ilícita de 2.6 millones de despensas con un valor contractual de 650 millones de pesos durante 2021, mediante adjudicaciones directas sin licitación.

Por otra parte, Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación, recibió en agosto de 2025 una condena de 19 años de prisión por peculado y ejercicio ilícito del servicio público, tras desviar más de 8 millones de pesos mediante un convenio irregular.

Parte de esos fondos habrían sido utilizados para pagos a proveedores no justificados y beneficio personal. Entre las medidas cautelares impuestas figuraron la firma periódica, la prohibición de salir del país y de acercarse a la Secretaría de Educación y a testigos.

En el sector salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa es investigada por su presunta participación en una red de corrupción durante la administración de Cabeza de Vaca. Se le atribuye la firma de contratos millonarios para mantenimiento hospitalario sin licitación ni comprobación fiscal, lo que habría generado un quebranto de 343 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2017–2018.

Los delitos denunciados incluyen uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, adjudicaciones irregulares, pagos sin facturas o contratos y triangulación de recursos.