México

Vinculan a proceso a exsecretaria de Finanzas de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, por desvío de recursos

María Lourdes “N” presuntamente malversó 181 millones 454 mil 615 pesos pesos durante su ejercicio como funcionaria pública

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Lourdes "N" es acusada
Lourdes "N" es acusada de desvío de recursos (Gobierno de Tamaulipas) Crédito: Gobierno de Tamaulipas

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas dio a conocer la vinculación a proceso de María de Lourdes “N”, quien fungió como secretaria de Finanzas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo a la información proporcionada, Lourdes “N” es acusada de cometer el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio ilícito del servicio público.

Además, la Fiscalía dio a conocer que la exfuncionaria presuntamente autorizó el desvío de 181 millones 454 mil 615 pesos. Monto que fue asignado durante el ejercicio fiscal del 2021 y que debía emplearse para infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública del Estado.

Tras los hechos, un juez de control determinó que la exfuncionaria deberá comparecer regularmente ante la autoridad judicial, entregar una garantía económica de 300 mil pesos y permanecer en Reynosa sin autorización para salir.

Por otra parte, se dio a conocer que el periodo asignado para la investigación complementaria concluirá el 14 de abril de 2026, tras seis meses de indagatorias formales.

Los otros exfuncionarios de Cabeza de Vaca investigados

(FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Rómulo Garza Martínez es extitular de Bienestar Social de Tamaulipas, se dictó prisión preventiva justificada tras ser vinculado a proceso en julio de 2025 por la presunta compra ilícita de 2.6 millones de despensas con un valor contractual de 650 millones de pesos durante 2021, mediante adjudicaciones directas sin licitación.

Por otra parte, Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación, recibió en agosto de 2025 una condena de 19 años de prisión por peculado y ejercicio ilícito del servicio público, tras desviar más de 8 millones de pesos mediante un convenio irregular.

Parte de esos fondos habrían sido utilizados para pagos a proveedores no justificados y beneficio personal. Entre las medidas cautelares impuestas figuraron la firma periódica, la prohibición de salir del país y de acercarse a la Secretaría de Educación y a testigos.

En el sector salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa es investigada por su presunta participación en una red de corrupción durante la administración de Cabeza de Vaca. Se le atribuye la firma de contratos millonarios para mantenimiento hospitalario sin licitación ni comprobación fiscal, lo que habría generado un quebranto de 343 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2017–2018.

Los delitos denunciados incluyen uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, adjudicaciones irregulares, pagos sin facturas o contratos y triangulación de recursos.

Temas Relacionados

Cabeza de VacaLourdes "N"Secretaria de FinanzasDesvío de recursosTamaulipasmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum visita cabecera municipal en Veracruz: supervisa trabajos sin Rocío Nahle

La mandataria continúa su gira en los cinco estados más afectados por las lluvias de la semana pasada

Claudia Sheinbaum visita cabecera municipal

Nuevas reglas fiscales en México: más ingresos y control del SAT en 2026

El paquete de reformas contempla restricciones, ampliación de sanciones y mecanismos para fortalecer la captación de fondos públicos

Nuevas reglas fiscales en México:

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de octubre: activan marcha lenta en Líneas 3, 4, 5, 8, 9 y B por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armento

Los estadounidenses se trasladaban a bordo de un vehículo procedente de Texas

Capturan en Tamaulipas a tres

Estudiantes de distintos estados se unen a nivel nacional para apoyar a damnificados por las lluvias

La organización exigió a los gobiernos estatales atender de inmediato a las familias afectadas y brindar el apoyo necesario

Estudiantes de distintos estados se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Tamaulipas a tres

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armento

Quién es Héctor Astudillo, el exgobernador de Guerrero al que EEUU le quitó la visa

Detienen a Donovan “N”, segundo sujeto ligado al homicidio del abogado David Cohen

Procesan a hombre que portaba más de 100 mil pastillas de fentanilo en un centro comercial de CDMX

Detenido por homicidio de abogado David Cohen asegura que él no disparó el arma: este habría sido su rol

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara y Las Perdidas

Wendy Guevara y Las Perdidas reaccionan al mensaje que les mandó Ariana Grande y Cynthia Erivo

Ex colaboradora de Gustavo Adolfo Infante revela que el periodista la habría acosado en el pasado: “Ponte cómoda”

Francisco Cantú está bajo investigaciones del FBI tras denuncia de Alicia Villarreal, asegura Cibad Hernández

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 15 de octubre

La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: La Bea confiesa que se sometió a una operación genital antes del reality

DEPORTES

La contundente predicción que da

La contundente predicción que da un ex campeón mexicano para la pelea Picasso vs Inoue: “Casi va al suicidio”

Nicolás Larcamón le recuerda a reportera que ya pudo vencer al América: “En el último partido le ganamos”

Cuatro joyas del Tri Sub-20, en la mira de Europa tras brillar en el Mundial

Televisa confirma acuerdo para transmitir la Fórmula 1 en México hasta 2028

La emotiva felicitación de Dr. García a Christian Martinoli por su cumpleaños número 50: “La risa también puede narrar”