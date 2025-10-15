México

Temperaturas en Tijuana: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este miércoles, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Tijuana.

El tiempo para este miércoles en Tijuana alcanzará los 21 grados, mientras que la temperatura mínima será de 11 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 5.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 21%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 0%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

El caluroso clima de Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracteriza por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las lluvias no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno conocido como “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son raras en esta zona.

Las costas de Tijuana
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una disminución de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

ClimaTijuanaMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Así se ven los ensayos del elenco del 90’s Pop Tour a 10 días del doble concierto en el Auditorio Nacional

El evento musical será una nueva versión de la ya conocida ‘máquina del tiempo’, la cual se llevará a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre

Así se ven los ensayos

Litzy, integrante original, reacciona a las nuevas Jeans de Paty Sirvent y les da estos consejos: “Abusadas”

El regreso de la icónica agrupación pop bajo el mando de Paty Sirvent ha generado entusiasmo y polémica, mientras los fans esperan descubrir quiénes serán las nuevas voces que darán vida al legado musical de Jeans

Litzy, integrante original, reacciona a

Papás de Fede Dorcaz piden respeto y esperan justicia: “Déjenle el nombre bien limpio”

María Eugenia y Walter Dorcaz se pronunciaron ante el asesinato de su hijo en las calles de la Ciudad de México

Papás de Fede Dorcaz piden

El Teléfono Negro 2: esta es la clasificación con la que se estrenará en todos los cines de México

El filme que traerá nuevamente a ‘El Raptor’ de vuelta se estrenará este próximo jueves 16 de octubre

El Teléfono Negro 2: esta

Enchiladas estilo Aguascalientes: una receta mexicana muy sencilla de realizar

Este tradicional platillo nacional es fácil de preparar

Enchiladas estilo Aguascalientes: una receta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres sujetos con

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El Teléfono Negro 2: esta

El Teléfono Negro 2: esta es la clasificación con la que se estrenará en todos los cines de México

“Guerra de Suegras”: la comedia que causa sensación entre los usuarios de Disney+ México

La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: comienza el primer Duelo de Nominación

Shanik Berman entristece porque Ángela Aguilar ni la conoce, pese a defenderla de fans de Cazzu: “Me he partido por ella”

DEPORTES

México vs Ecuador: así fue

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años

Hijo de Dr. Wagner Jr. va por el título norteamericano en Halloween Havoc con lucha estilo Día de Muertos

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha el segundo tiempo