PAN y PRI se manifiestan en contra de la Ley de Amparo, tachan de hipócritas a militantes de Morena

Políticos de oposición señalaron casos recientes de militantes de Morena que se han beneficiado del amparo, como Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Blanco y Yasmín Esquivel

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Discusión de la Ley de
Discusión de la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados. Foto: Captura de video

El Pleno de la Cámara de Diputados registró posiciones firmes de la oposición durante la discusión de la reforma a la Ley de Amparo. Representantes del PRI y PAN rechazaron la iniciativa y lanzaron acusaciones directas contra legisladores de Morena, a quienes calificaron de “hipócritas”.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, fundamentó el voto en contra de su bancada con argumentos vinculados a la defensa de derechos humanos, pueblos originarios y protección ambiental. Señaló: “Votaremos en contra del adefesio que significa la criminal reforma a la ley de amparo”. El legislador aseguró que la reforma no tiene sustento en demandas ciudadanas ni judiciales, sino que responde a “la amargura de un expresidente” y a “la intolerancia” del gobierno. Moreira afirmó que se trata de un avance hacia la destrucción de contrapesos, la democracia y el estado de derecho.

Acompañado por otros militantes con pancartas y leyendas como “Del amparo al desamparo”, “Salvemos el amparo, no a la dictadura”, “Morena quiere poder sin límite”, “Morena desampara a México” y “Morena te quiere indefenso”, enfatizó “votamos en contra porque termina con el interés legítimo, porque mengua la suspensión, porque es recaudatoria: van por el dinero de los contribuyentes y opositores, están quebrados, eso es lo que le pasa a este gobierno”.

Durante su intervención, Moreira cuestionó a Morena por contradecir su promesa de respetar la Constitución. “Votamos en contra porque es inconstitucional y contraviene el artículo primero”, sostuvo el priista, quien acusó a la mayoría parlamentaria de acelerar la aprobación sin reflexión ni foros adecuados. “En un abrir y cerrar de ojos quieren demoler el amparo mexicano”, criticó.

Por su parte, el diputado del PAN, Germán Martínez, también centró sus críticas en Morena y su visión del amparo. Martínez ejemplificó cómo el amparo ha protegido a políticos y ciudadanos en casos recientes, y reclamó: “Con una suspensión, se evitó que se calumniara al diputado Ricardo Monreal en los martes del Jaguar de la gobernadora Layda Sansores; con un amparo, el equipo del bribón de Cuauhtémoc Blanco está esquivando las corruptelas (...) y también con un amparo contra la UNAM está protegida la ministra plagiaria que se robó una tesis: Yazmín Esquivel. Vergüenza. Palabras justitas las de ustedes, hipócritas” Recalcó que la reforma debilita las suspensiones que permiten evitar abusos de poder en tanto se resuelven los juicios.

Kenia López retomó lo dicho por Jorge Romero Herrera, coordinador panista, quien trazó una defensa histórica de la figura del amparo citando la Constitución yucateca de 1841, elaborada por Crescencio Herrejón. Romero recordó casos en los que el amparo ha sido clave para proteger derechos de comunidades indígenas y apicultores frente a empresas como Monsanto. Según Romero, la reforma abandona a colectivos feministas, indígenas y defensores de derechos humanos, y convierte el amparo en un recurso sólo accesible para las élites.

La oposición coincidió en que la iniciativa de Morena vulnera principios constitucionales y atenta contra la presunción de inocencia, el derecho internacional y los avances logrados en materia de derechos humanos en México.

Pese a la aprobación, hubo cerca de 300 reservas presentadas por los legisladores, las cuales fueron desahogadas en lo particular.

