Metrobús CDMX extiende horario de servicio en esta línea: así operará la ruta los fines de semana

Además de la Línea 1, se sumará otra ruta que ampliará su operación para brindar transporte por las noches

Por Luz Coello

La Línea 2 del Metrobús
La Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México tendrá afectaciones. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que modificará su horario de servicio en una de sus líneas. Con el objetivo de brindar transporte a las personas del oriente y el poniente de la capital, la Línea 2 extenderá su horario de operación. La ruta que va de Tepalcates a Tacubaya cerrará más tarde, por lo que los usuarios tendrán opciones de transporte en las noches.

Por medio de un comunicado oficial, el Metrobús CDMX explicó cómo funcionará el servicio de la Línea 2 (línea morada), cabe precisar que esta extensión de la operación será únicamente los fines de semana, el resto de la semana operará en un horario regular hasta la media noche.

El horario actual de la Línea 2 del Metrobús es de lunes a viernes de 04:31 - 00:00 hrs. partiendo desde Tepalcates y de 05:24 hrs a 00:00 hrs. desde la terminal Tacubaya. Con la ampliación del horario, los usuarios tendrán una hora más de servicio para trasladarse al oriente o poniente de la capital.

Línea 2 del Metrobús extendió su horario de servicio: así funcionará

Línea 2 del Metrobús extendió
Línea 2 del Metrobús extendió su horario de servicio (X/ @MetrobusCDMX)

De acuerdo con lo que describe el Metrobús en un comunicado, anunció la ampliación de su operación, lo que proporcionará más opciones de movilidad para la población del oriente y poniente de la ciudad con la extensión del horario de servicio en la Línea 2.

A partir del próximo viernes 17 y sábado 18 de octubre la ruta Tacubaya - Tepalcates funcionará hasta la 01:00 horas.

“Metrobús amplía su oferta y brinda mayores opciones de movilidad a la población del oriente y poniente de la ciudad con la extensión de horario de servicio en la Línea 2. A partir del próximo viernes y sábado la ruta Tacubaya - Tepalcates ampliará su horario de servicio hasta la 01:00 am”, precisó el boletín.

Línea 2 del Metrobús ampliará
Línea 2 del Metrobús ampliará su servicio (X/ @MetrobusCDMX)

Según lo informado por Metrobús, de las 04:30 a las 00:00 horas el servicio se mantendrá con su operación habitual. Durante el horario extendido, es decir, los viernes y sábados después de la medianoche, las unidades tendrán un intervalo de paso de 10 minutos. Las últimas salidas desde Tacubaya y Tepalcates serán a la 01:00 horas. Es decir que las corridas serán a las 00:10 hrs, 00:20 hrs, 00:30 hrs, 00:40 y 00:50 hrs.

“De las 04:30 a las 00:00 horas el servicio operará de manera habitual. Durante el horario extendido (viernes y sábado), a partir de las 00:00 horas las unidades tendrán un intervalo de paso de 10 minutos y las últimas salidas de Tacubaya y Tepalcates serán a las 01:00 horas”, se lee en el comunicado.

