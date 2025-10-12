México

Mariana Ávila niega que lo ocurrido con Fede Dorcaz se haya tratado de un ataque directo

La artista compartió nuevos mensajes sobre lo ocurrido con su pareja el pasado 9 de octubre, días antes de comenzar su participación en Las Estrellas Baila en Hoy

Por Jazmín González

Mariana Ávila asegura que el
Mariana Ávila asegura que el asesinato de Fede Dorcaz ocurrió durante un asalto. (Instagram: @soymarianaavila)

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, compartió nuevos mensajes en su cuenta de X relacionados al asesinato del cantante argentino en las calles de Ciudad de México.

La mañana del 10 de octubre los conductores de Hoy se reunieron en el foro para informar la muerte de Fede Dorcaz, quien sería anunciado como participante de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

De acuerdo con Galilea Montijo, el intérprete de 29 años se uniría al reality de baile de la mano de Mariana Ávila, su novia, quien se ha pronunciado en redes sociales sobre lo ocurrido.

(Instagram / Captura de pantalla)
(Instagram / Captura de pantalla)

El primer mensaje que compartió la joven fue durante las primeras horas del 10 de octubre, donde abrió su corazón y expresó sus sentimientos por su pareja: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre".

Mariana Ávila asegura que el asesinato de Fede Cordaz ocurrió durante un asalto en CDMX

En medio de las teorías que han surgido sobre el asesinato de Fede Cordaz en la capital mexicana, Mariana Ávila compartió un nuevo mensaje, asegurando que se trató de un asalto y no de un ataque directo.

"Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, no hay más. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue correcto. Un ángel. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo", expresó en X.

(Captura de imagen)
(Captura de imagen)

Y en una nueva publicación detalló que aunque el modelo llegó a recibir algunas propuestas para “impulsar su carrera”, siempre eligió tener a Dios primero:

“En este mundo de perversión siempre mi Fede recibió propuestas para que su carrera ‘la impulsaran rápido’, jamás en la vida aceptó, jamás y nunca, siempre me dijo que prefería no tener dinero para comer que vender su imagen. Siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas”.

Cabe recordar que tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, al parecer, se había tratado de un ataque directo, pero algunos medios señalaron que todo apuntaba a un posible intento de asalto. Hasta ahora, la investigación continúa.

(Captura: Programa Hoy)
(Captura: Programa Hoy)

Debido a que su muerte ocurrió a pocos días de comenzar su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, la productora del matutino ha ofrecido su apoyo a Mariana Ávila, su novia, y su familia. Pero hasta ahora, se desconoce si la cantante seguirá formando parte del proyecto.

