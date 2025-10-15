México

Loret de Mola critica a Sheinbaum por llamar ruines a medios por reportar inundaciones: “el papel de los medios no es aplaudir”

El peridista dijo que a Sheinbaum no le gusta que se hable de la incapacidad de los gobiernos para atender a los damnificados

Por Miguel Flores

El periodista se lanzó contra
El periodista se lanzó contra la presidenta. Credito:cuartoscuro

El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está enojada por las denuncias de la gente que se ha quejado de que el gobierno no avisó de forma oportuna sobre las lluvias y lo que podían ocasionar, mismas que provocaron la muerte y desaparición de decenas de personas.

Loret dijo que algo que tampoco le gusta a la presidenta, es que se hable de la incapacidad de los gobiernos para atender a los damnificados.

El pasado martes por la noche, en su programa noticioso en Latinus, el periodista señaló que fueron lluvias fuertes y se habla de más de 60 personas muertas, y lo que hizo Sheinbaum fue culpar a los periodistas y a los medios de comunicación.

“Que los medios son ruines, que andan zopiloteando la tragedia, buscando responsables, la presidenta debería de entender que el papel de los medios de comunicación y de los periodistas no es andar aplaudiendo al gobierno, más aún, si sabemos que los pronósticos meteorológicos señalaban que podía haber inundaciones de grandes proporciones, y lo que la gente dice es que no les alertaron, que no se alertó a la población como se debió haber hecho”, expuso Loret de Mola.

Loret de Mola acusó que
Loret de Mola acusó que las autoridades no avisaron sobre lo catastrófico de las lluvias. (Círculo Noticias Querétaro/FB)

Dijo que esto no lo decían los medios, sino las personas afectadas, mismas que estaban enojadas porque no les advirtieron, y la presidenta Sheinbaum lo pudo “palpar” de primera mano, cuando fue al estado de Veracruz (uno de los más afectados por las inundaciones), y la gente le comenzó a reclamar.

“El Gobierno avisó, pero avisó como cualquier día, como cualquier reporte meteorológico, sin alertar a la gente, sin pedirle que tomara precauciones adicionales, que se fueran de los lugares más peligrosos ¿Ruines los periodistas por dar voz a la gente?" se preguntó el presentador de noticias.

Aseguró que lo verdaderamente ruin es la actitud de los gobernantes, quienes no hicieron nada para evitar la tragedia, y se empezaron a poner las pilas hasta que más de 100 municipios estaban bajo el agua y más de 60 personas estaban muertas.

“Ruin que los gobernantes trataron de minimizar, como siempre, de hacer como que no es tan grave, no pasa nada, ahorita pasa”, señaló el comunicador.

Claudia SheinbaumCarlos Loret de Molaruininundacionesmuertosmexico-noticias

