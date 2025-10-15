Litzy, integrante original, reacciona a las nuevas Jeans de Paty Sirvent y les da estos consejos: “Abusadas”

Litzy respalda la nueva generación de Jeans y destaca la importancia de abrir espacio a nuevas voces en la música (IG)

El anuncio de una nueva generación de Jeans, impulsada por Paty Sirvent, ha generado una ola de reacciones entre exintegrantes y seguidores del emblemático grupo pop femenino.

Mientras en redes sociales se multiplican las opiniones divididas, Litzy, una de las fundadoras, ha manifestado su respaldo al proyecto, destacando la importancia de abrir espacio a nuevas voces en la música.

Durante una entrevista con Venga la alegría, Litzy expresó que considera legítimo el impulso de Sirvent para renovar el concepto de la agrupación. “Si ahora Paty quiere incursionar desde otro lugar, desde atrás del grupo, me parece increíble”, afirmó la cantante, quien compartió escenario con Sirvent entre 1996 y 1997.

Paty Sirvent impulsa el relanzamiento de Jeans como 'New Generation Alpha Jeans', generando opiniones divididas y controversia legal (IG)

Para Litzy, la llegada de nuevas integrantes representa una oportunidad para que las generaciones emergentes encuentren su lugar en la industria musical.

El apoyo de Litzy se extiende también a sus excompañeras de JNS —Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía—, con quienes ha colaborado en presentaciones desde la reunión del grupo en 2015.

“Todas saben que cuentan con todo mi apoyo y cariño, de toda la vida”, subrayó la artista, quien participa de manera recurrente en los espectáculos de JNS y el 90’s Pop Tour.

En relación a la controversia legal sobre el uso del nombre del grupo, Litzy optó por no profundizar en el tema, señalando que corresponde a las partes resolverlo en el ámbito correspondiente.

El grupo es un referente del pop mexicano de los 90. (Crédito: Instagram

“La verdad no quisiera entrar en detalles, tampoco, de los nombres y eso, yo creo que lo están arreglando legalmente y, cada una de las partes, sabrá cómo es que debe ser”, declaró a Venga la alegría.

La cantante también compartió el entusiasmo que experimenta al regresar a los escenarios junto a JNS.

“Estar en el escenario con ellas es como sentirme de 13 años otra vez, para mí, es muy padre, poder ir y venir constantemente, tener la oportunidad y la fortuna de subir al escenario con ellas, es hermoso”, relató.

Dirigiéndose a las jóvenes que integrarán la nueva etapa de Jeans, Litzy ofreció un mensaje enfocado en la disciplina y la perseverancia: “Tienen que estar muy abusadas, tener mucha disciplina, perseverar muchísimo, prepararse muchísimo, es una carrera de resistencia, una carrera completa, una carrera competida, que lo disfruten muchísimo, pero sí se lo tomen en serio”, puntualizó.

La disputa por el uso del nombre JNS enfrenta a exintegrantes y productores tras la resolución de INDAUTOR (IG)

El relanzamiento de Jeans bajo el nombre “New Generation Alpha Jeans” fue presentado por Paty Sirvent a través de un video en redes sociales. En la grabación, Sirvent aparece acompañada de su padre, Alejandro Sirvent —creador original del concepto—, su esposo, el político César Nava, y el coreógrafo Luis Roberto Pérez, responsable de las coreografías del grupo en los años 90 y 2000, durante las audiciones para seleccionar a las nuevas integrantes.

Litzy evita profundizar en la controversia legal y reafirma su apoyo a sus excompañeras de JNS (Foto: Instagram)

El debut de la renovada formación está previsto para el 17 de octubre, con el lanzamiento del sencillo “Baila”.

La identidad de las aspirantes no fue revelada en la publicación, lo que ha incrementado la expectativa entre los seguidores que recuerdan éxitos como “Pepe”, “Dime que me amas”, “Entre azul y buenas noches” y “Enferma de amor”.