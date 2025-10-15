Las Estrellas Bailan en Hoy: Jimena Longoria debuta en el matutino de Televisa este 15 de octubre

(IG: Programa Hoy)

Jimena Longoria, Gualy Cárdenas, Jessica Díaz, Aldo Guerra, Malillany Marín y Marcos Montero compitieron este miércoles 15 de octubre en Las Estrellas Bailan en Hoy.

A continuación te contamos qué fue lo mejor de sus números, cuáles fueron las críticas que recibieron y cuántos puntos obtuvieron de calificación final.

(Captura: Programa Hoy / Televisa)

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Los jóvenes actores sacaron a relucir sus mejores pasos de baile a ritmo de rock and roll.

Andrea Legarreta : “Sin duda se viene muy fuerte. Si esta es su primera coreografía, no sé qué va a pasar con las siguientes”.

Latin Lover : “Me atrevo a decirles que, sin que nosotros se los pidamos, el grado de dificultad lo van a ir subiendo poco a poco”.

Ema Pulido: “Wow. La verdad es que sí me sorprendieron porque es la primera pareja que realmente está bailando, están creyendo en lo que están haciendo”.

Andrea Legarreta les dio 9 y Ema Pulido un 7; Latin Lover tiene voto secreto.

(IG: @programahoy)

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

El matrimonio brincó a la pista de baile con un clásico de regional mexicano.

Andrea Legarreta : “Son una pareja hermosa, con una historia de amor muy hermosa”.

Latin Lover : “Están empezando desde cero, pero tienen esa responsabilidad, les preocupa su trabajo. Traten de disfrutar, ensayen y trabajen”.

Ema Pulido: “Al principio no les entendí, como que no pasó nada, pero me encantó que Gualy le empezó a meter”.

Andrea Legarreta les dio 8 y Ema Pulido un 5; Latin Lover tiene voto secreto.

Malillany Marín y Marcos Montero

Los actores fueron los últimos en presentar su número y lo hicieron con pasos de salsa.

Andrea Legarreta : “Hay ritmo, creo que tienen un buen futuro”.

Latin Lover : “Los felicito”.

Ema Pulido: “Es cuestión de que se les quite el miedo y sean ustedes mismos. Tienen que hacer todo el esfuerzo para estar en la pista”.

Andrea Legarreta les dio 8 y Ema Pulido un 4; Latin Lover tiene voto secreto.

¿Quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?

Ellos integran las 12 parejas de la séptima temporada:

Malillany Marín y Marcos Montero

Michelle González y Julio Vallado

La Bebeshita y Brandon Castañeda

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

Jade Fraser y Chevo

Karenka y Manuel Riguezza

Felicia Mercado y Jordan Mendoza

Rosa Caiafa y Kunno

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo

Información en desarrollo...