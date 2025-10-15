Las Estrellas Bailan en Hoy: Jimena Longoria debuta en el matutino de Televisa este 15 de octubre

Jimena Longoria, Gualy Cárdenas, Jessica Díaz, Aldo Guerra, Malillany Marín y Marcos Montero compitieron este miércoles 15 de octubre en Las Estrellas Bailan en Hoy.
A continuación te contamos qué fue lo mejor de sus números, cuáles fueron las críticas que recibieron y cuántos puntos obtuvieron de calificación final.
Jessica Díaz y Aldo Guerra
Los jóvenes actores sacaron a relucir sus mejores pasos de baile a ritmo de rock and roll.
- Andrea Legarreta: “Sin duda se viene muy fuerte. Si esta es su primera coreografía, no sé qué va a pasar con las siguientes”.
- Latin Lover: “Me atrevo a decirles que, sin que nosotros se los pidamos, el grado de dificultad lo van a ir subiendo poco a poco”.
- Ema Pulido: “Wow. La verdad es que sí me sorprendieron porque es la primera pareja que realmente está bailando, están creyendo en lo que están haciendo”.
Andrea Legarreta les dio 9 y Ema Pulido un 7; Latin Lover tiene voto secreto.
Jimena Longoria y Gualy Cárdenas
El matrimonio brincó a la pista de baile con un clásico de regional mexicano.
- Andrea Legarreta: “Son una pareja hermosa, con una historia de amor muy hermosa”.
- Latin Lover: “Están empezando desde cero, pero tienen esa responsabilidad, les preocupa su trabajo. Traten de disfrutar, ensayen y trabajen”.
- Ema Pulido: “Al principio no les entendí, como que no pasó nada, pero me encantó que Gualy le empezó a meter”.
Andrea Legarreta les dio 8 y Ema Pulido un 5; Latin Lover tiene voto secreto.
Malillany Marín y Marcos Montero
Los actores fueron los últimos en presentar su número y lo hicieron con pasos de salsa.
- Andrea Legarreta: “Hay ritmo, creo que tienen un buen futuro”.
- Latin Lover: “Los felicito”.
- Ema Pulido: “Es cuestión de que se les quite el miedo y sean ustedes mismos. Tienen que hacer todo el esfuerzo para estar en la pista”.
Andrea Legarreta les dio 8 y Ema Pulido un 4; Latin Lover tiene voto secreto.
¿Quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?
Ellos integran las 12 parejas de la séptima temporada:
- Malillany Marín y Marcos Montero
- Michelle González y Julio Vallado
- La Bebeshita y Brandon Castañeda
- Jessica Díaz y Aldo Guerra
- Marcelia Figueroa y Mauricio Abad
- Jimena Longoria y Gualy Cárdenas
- Jade Fraser y Chevo
- Karenka y Manuel Riguezza
- Felicia Mercado y Jordan Mendoza
- Rosa Caiafa y Kunno
- Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh
- Aarón Mercury y Briggitte Bozzo
Información en desarrollo...