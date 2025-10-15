México

Las Estrellas Bailan en Hoy: Jimena Longoria debuta en el matutino de Televisa este 15 de octubre

La conductora se incorporó al reality show del programa Hoy tras su salida de Venga la Alegría

Por Adriana Castillo

Jimena Longoria, Gualy Cárdenas, Jessica Díaz, Aldo Guerra, Malillany Marín y Marcos Montero compitieron este miércoles 15 de octubre en Las Estrellas Bailan en Hoy.

A continuación te contamos qué fue lo mejor de sus números, cuáles fueron las críticas que recibieron y cuántos puntos obtuvieron de calificación final.

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Los jóvenes actores sacaron a relucir sus mejores pasos de baile a ritmo de rock and roll.

  • Andrea Legarreta: “Sin duda se viene muy fuerte. Si esta es su primera coreografía, no sé qué va a pasar con las siguientes”.
  • Latin Lover: “Me atrevo a decirles que, sin que nosotros se los pidamos, el grado de dificultad lo van a ir subiendo poco a poco”.
  • Ema Pulido: “Wow. La verdad es que sí me sorprendieron porque es la primera pareja que realmente está bailando, están creyendo en lo que están haciendo”.

Andrea Legarreta les dio 9 y Ema Pulido un 7; Latin Lover tiene voto secreto.

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

El matrimonio brincó a la pista de baile con un clásico de regional mexicano.

  • Andrea Legarreta: “Son una pareja hermosa, con una historia de amor muy hermosa”.
  • Latin Lover: “Están empezando desde cero, pero tienen esa responsabilidad, les preocupa su trabajo. Traten de disfrutar, ensayen y trabajen”.
  • Ema Pulido: “Al principio no les entendí, como que no pasó nada, pero me encantó que Gualy le empezó a meter”.

Andrea Legarreta les dio 8 y Ema Pulido un 5; Latin Lover tiene voto secreto.

Malillany Marín y Marcos Montero

Los actores fueron los últimos en presentar su número y lo hicieron con pasos de salsa.

  • Andrea Legarreta: “Hay ritmo, creo que tienen un buen futuro”.
  • Latin Lover: “Los felicito”.
  • Ema Pulido: “Es cuestión de que se les quite el miedo y sean ustedes mismos. Tienen que hacer todo el esfuerzo para estar en la pista”.

Andrea Legarreta les dio 8 y Ema Pulido un 4; Latin Lover tiene voto secreto.

¿Quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?

Ellos integran las 12 parejas de la séptima temporada:

  • Malillany Marín y Marcos Montero
  • Michelle González y Julio Vallado
  • La Bebeshita y Brandon Castañeda
  • Jessica Díaz y Aldo Guerra
  • Marcelia Figueroa y Mauricio Abad
  • Jimena Longoria y Gualy Cárdenas
  • Jade Fraser y Chevo
  • Karenka y Manuel Riguezza
  • Felicia Mercado y Jordan Mendoza
  • Rosa Caiafa y Kunno
  • Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh
  • Aarón Mercury y Briggitte Bozzo

Información en desarrollo...

