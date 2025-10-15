La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: La Bea confiesa que se sometió a una operación genital antes del reality

En una conversación casual en la sala de La Granja VIP, La Bea contó que acaba de pasar por una intervención quirúrgica íntima. Sin dar más detalles, la standupera oriunda de Chalco le contó a Fabiola Campomanes que fue operada recientemente, antes de entrar al reality de TV Azteca.
“Tuve una intervención en la vagina, y entonces no le pude dar su despedida a mi marido. No me dieron mi despedida, pero estoy tranquila”, confió la comediante.
Sergio Mayer Mori rechazó públicamente cualquier posibilidad de alianza con Eleazar Gómez durante la dinámica “La Noche de la Verdad”. El momento expuso la tensión entre ambos participantes luego de que Mayer Mori calificara a Gómez de “tramposo”.
La situación fue detonada cuando Manola Díez leyó la pregunta: “¿Con quién nunca harías una alianza ni aunque eso te ayudara a ganar?”. Mayer Mori respondió de inmediato que no se uniría a Gómez, dejando clara su desconfianza.
La respuesta de Sergio Mayer Mori sorprendió a los presentes y generó incomodidad en Eleazar Gómez, quien solo atinó a preguntar: “¿No hay alianza?”.