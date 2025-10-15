México

Impulso Popular 2025: así puedes registrarte al apoyo de 800 mil pesos en la Ciudad de México

El programa ofrece apoyo a cooperativas integradas por mujeres y hombres

Por Lorna Huitrón

Guardar
El programa ofrece apoyo a
El programa ofrece apoyo a cooperativas integradas por mujeres y hombres

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México mantiene abierto el registro al programa Impulso Popular 2025, una iniciativa que forma parte de la estrategia Economía Social de la CDMX.

Este proyecto busca fortalecer el desarrollo de cooperativas que trabajen de manera coordinada en redes, promoviendo la integración organizativa y productiva, así como la creación de polos de desarrollo cooperativo sostenibles.

El programa está dirigido a mujeres y hombres desempleados, trabajadores del sector informal o con empleo precario, así como a cooperativas constituidas o en proceso de constituirse que presenten capacidades organizativas y financieras limitadas. Para poder recibir el apoyo económico, es fundamental residir en la Ciudad de México.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo de 800 mil pesos?

El subprograma Impulso Popular apoyará entre 10 y 25 proyectos cooperativos integradores, beneficiando a un total aproximado de 750 personas. Cada proyecto deberá estar compuesto por un mínimo de 6 cooperativas asociadas, trabajando de manera coordinada para consolidar proyectos productivos que generen beneficios colectivos.

La STyFE de la Ciudad
La STyFE de la Ciudad de México abrió el registro al programa Impulso Popular 2025, que busca fortalecer cooperativas y promover el desarrollo organizativo y productivo en la capital

El apoyo económico directo es de hasta 800 mil pesos por proyecto y está destinado a mejorar y consolidar los proyectos integradores que promuevan el desarrollo sostenible cooperativo y del sector social solidario en la CDMX, según explicó Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad.

Documentos y pre-registro

El pre-registro para el programa Impulso Popular se realiza en línea hasta el 17 de octubre de 2025. Los solicitantes deberán subir los siguientes documentos en formato PDF, con un tamaño máximo de 20 MB:

  • Denominación o Razón Social (DoRS) de la cooperativa
  • CURP e identificación vigente
  • Comprobante de domicilio y RFC
  • Constancia de Situación Fiscal vigente de las cooperativas
  • Acta Constitutiva con anexos y actos subsecuentes
  • Clave Única de Documento o expediente de la cooperativa

Tras completar el pre-registro, los solicitantes recibirán un correo electrónico notificando el lugar, día y hora para la entrega presencial de la documentación, que deberá presentarse en cuatro juegos de copias y estar rubricada con tinta azul por todos los integrantes.

La STyFE de la Ciudad
La STyFE de la Ciudad de México abrió el registro al programa Impulso Popular 2025, que busca fortalecer cooperativas y promover el desarrollo organizativo y productivo en la capital

Sesión informativa y comprobación del apoyo

El 17 de octubre a las 11:00 horas se llevará a cabo una sesión informativa para resolver dudas sobre el registro y el funcionamiento del programa. Una vez otorgado el apoyo, los beneficiarios tendrán 30 días hábiles para comprobar el uso del recurso, conforme a las reglas de operación de Impulso Popular.

Este programa forma parte de los esfuerzos de la Ciudad de México por impulsar la economía social y solidaria, promoviendo el autoempleo y fortaleciendo a las cooperativas con mayores oportunidades de desarrollo económico sostenible.

Temas Relacionados

Impulso PopularApoyo 800 mil pesosEconomía SocialCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Matías Grande representarán a México en las Finales del Campeonato Mundial de Arquería 2025, que se celebrarán en Nankín, China

Quiénes son los tres arqueros

Gobierno avanza en reapertura de caminos en estados afectados por lluvias, Ejército activa 111 puentes aéreos

La presidenta indicó que Veracruz es el estado con más municipios afectados e Hidalgo la entidad menos comunicada

Gobierno avanza en reapertura de

SAT no detiene operaciones pese a paro de labores; reporta atención en 155 de las 162 oficinas en el país

El pasado martes, trabajadores hicieron un paro de labores para exigir mejoras laborales

SAT no detiene operaciones pese

Cómo preparar tostadas de salpicón de machaca, un antojito norteño y saludable

Esta versión del tradicional platillo sorprende por su practicidad y versatilidad, a la vez que está compuesta por ingredientes que aportan proteína, vitaminas y minerales

Cómo preparar tostadas de salpicón

Eugenio Derbez le cerró la puerta a Ana Bárbara cuando buscaba trabajo: “Me dijo que no”

La cantante fue abordada posteriormente en el aeropuerto y se le cuestionó más al respecto

Eugenio Derbez le cerró la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que en México

Sheinbaum niega que en México haya grupos criminales contra agentes de ICE: “No hay información”

Capturan a “La Mafias”, tiktoker y modelo ligada a La Unión Tepito, por presunto robo en GAM, CDMX

Aseguran inmueble con vehículos, precursores químicos y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa

Vinculan a proceso a “El Chapo” por violencia familiar en Hermosillo, Sonora

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez le cerró la

Eugenio Derbez le cerró la puerta a Ana Bárbara cuando buscaba trabajo: “Me dijo que no”

¿Cuál es el premio que recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 15 de octubre: Adal Ramones expone guerra sucia contra el reality

Sergio Mayer Mori enfurece con la producción de ‘La Granja VIP’ y exhibe privilegios en su contrato

“Están bien servidos”: Roberto Palazuelos defiende sus tacos de 200 pesos en Tulum

DEPORTES

Quiénes son los tres arqueros

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Cuánto ofrecen de recompensa por Halo, el perro del futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey

¡Intratable! Isaac del Toro gana el Giro del Veneto 2025 y logra su victoria 16 en el año

Mundial 2026: conoce a los países que hasta el momento debutarán en la Copa del Mundo de la FIFA

Javier Aguirre, DT Selección Mexicana, reconoce fracaso ante Colombia y Ecuador: “Estamos buscando jugadores para el Mundial”