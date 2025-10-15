Impulso Popular 2025: así puedes registrarte al apoyo de 800 mil pesos en la Ciudad de México

El programa ofrece apoyo a cooperativas integradas por mujeres y hombres

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México mantiene abierto el registro al programa Impulso Popular 2025, una iniciativa que forma parte de la estrategia Economía Social de la CDMX.

Este proyecto busca fortalecer el desarrollo de cooperativas que trabajen de manera coordinada en redes, promoviendo la integración organizativa y productiva, así como la creación de polos de desarrollo cooperativo sostenibles.

El programa está dirigido a mujeres y hombres desempleados, trabajadores del sector informal o con empleo precario, así como a cooperativas constituidas o en proceso de constituirse que presenten capacidades organizativas y financieras limitadas. Para poder recibir el apoyo económico, es fundamental residir en la Ciudad de México.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo de 800 mil pesos?

El subprograma Impulso Popular apoyará entre 10 y 25 proyectos cooperativos integradores, beneficiando a un total aproximado de 750 personas. Cada proyecto deberá estar compuesto por un mínimo de 6 cooperativas asociadas, trabajando de manera coordinada para consolidar proyectos productivos que generen beneficios colectivos.

La STyFE de la Ciudad de México abrió el registro al programa Impulso Popular 2025, que busca fortalecer cooperativas y promover el desarrollo organizativo y productivo en la capital

El apoyo económico directo es de hasta 800 mil pesos por proyecto y está destinado a mejorar y consolidar los proyectos integradores que promuevan el desarrollo sostenible cooperativo y del sector social solidario en la CDMX, según explicó Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad.

Documentos y pre-registro

El pre-registro para el programa Impulso Popular se realiza en línea hasta el 17 de octubre de 2025. Los solicitantes deberán subir los siguientes documentos en formato PDF, con un tamaño máximo de 20 MB:

Denominación o Razón Social (DoRS) de la cooperativa

CURP e identificación vigente

Comprobante de domicilio y RFC

Constancia de Situación Fiscal vigente de las cooperativas

Acta Constitutiva con anexos y actos subsecuentes

Clave Única de Documento o expediente de la cooperativa

Tras completar el pre-registro, los solicitantes recibirán un correo electrónico notificando el lugar, día y hora para la entrega presencial de la documentación, que deberá presentarse en cuatro juegos de copias y estar rubricada con tinta azul por todos los integrantes.

La STyFE de la Ciudad de México abrió el registro al programa Impulso Popular 2025, que busca fortalecer cooperativas y promover el desarrollo organizativo y productivo en la capital

Sesión informativa y comprobación del apoyo

El 17 de octubre a las 11:00 horas se llevará a cabo una sesión informativa para resolver dudas sobre el registro y el funcionamiento del programa. Una vez otorgado el apoyo, los beneficiarios tendrán 30 días hábiles para comprobar el uso del recurso, conforme a las reglas de operación de Impulso Popular.

Este programa forma parte de los esfuerzos de la Ciudad de México por impulsar la economía social y solidaria, promoviendo el autoempleo y fortaleciendo a las cooperativas con mayores oportunidades de desarrollo económico sostenible.