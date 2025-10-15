El video que revela el regreso de 31 Minutos a un concierto en México

(YouTube/NPR)

Después de que muchas generaciones vivieran nostalgia y gran entusiasmo por ver a 31 Minutos en el Tiny Desk, circuló un video de los personajes saludando por teléfono.

Waripolo y Tulio se mostraron con el dispositivo, la grabación dura apenas 30 segundos, pero ya que fue publicada por la organizadora de eventos Ocesa, se puede deducir que estarán nuevamente en México, aunque aún se desconoce la fecha de venta de boletos.

El programa chileno y sus personajes darán otro concierto en el país Crédito: (X/@ocesa_total)

La irrupción de 31 Minutos en el escenario del Tiny Desk de NPR en Washington D.C. marcó un hito para la música y la sátira latinoamericana, al fusionar humor, crítica social y referencias culturales en una actuación que no dejó indiferente al público estadounidense.

El grupo chileno, célebre por su irreverencia y su capacidad para abordar temas complejos desde la comedia, utilizó el espacio para poner en primer plano las dificultades migratorias y celebrar la diversidad de la región.Desde el inicio, el tono de la jornada quedó definido por la intervención del presentador de noticias Tulio Triviño, quien, tras el primer segmento musical, ironizó sobre la situación migratoria de los artistas con la frase:

“Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo”, según se escuchó durante la transmisión. Esta declaración, cargada de humor y crítica, retomó el espíritu original de la serie y reflejó las trabas burocráticas que enfrentan los extranjeros en Estados Unidos.

La sesión, enmarcada en las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, reunió a los personajes emblemáticos del programa: Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo, Juanín Juan Harry y Guaripolo. A ellos se sumaron músicos invitados como Pedropiedra, Felipe y Pablo Ilabaca, Toño Corvalán, Marcelo Wilson y la comediante Jani Dueñas, bajo la dirección de Pedro Peirano y Álvaro Díaz. El diseño escenográfico y de vestuario se integró con el entorno de las oficinas de NPR, permitiendo que la atención se centrara en la interacción entre los títeres y la música. Un detalle destacado fue la camiseta del pianista, que simulaba la imagen frontal del piano, reforzando la ilusión visual en un set poco habitual para los personajes.Durante la interpretación de “Objeción Denegada”, el personaje Juan Pablo Sopa abordó la condición de los migrantes con una frase que resonó entre los asistentes: “Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal”, en un ejercicio de humor y crítica al contexto de restricciones migratorias. El cierre de la canción incluyó el popular audio viral “¡wen abogao!”, un guiño a la cultura de internet en Chile que fue recibido con entusiasmo.